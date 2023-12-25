Aslanapa Kaymakamı Yangın Sonrası İncelemelerde Bulundu

Aslanapa Kaymakamı Sezai Demirci, Yalnızsaray Mahallesi Küme Evleri mevkiinde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale gelen fırında incelemelerde bulundu, hane halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sabah saatlerinde Yalnızsaray Mahallesi Küme Evleri mevkiindeki bir fırında çıkan yangın sonucu fırın kullanılamaz hale geldi.

Kaymakam Sezai Demirci, yanan fırının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Hane halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Kaymakam Demirci, devletin her zaman yanlarında olduğunu belirterek desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Demirci, daha sonra mahalle kahvehanesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - KÜTAHYA