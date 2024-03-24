Aslanapa Kaymakamlığı ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı

Aslanapa Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, meyve, sebze ve hijyen paketi dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaymakamlık koordinasyonunda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere kuru gıda, meyve, sebze ve hijyen paketi dağıtımı yapıldı. - KÜTAHYA
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Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali esnafını ziyaret ederek, yolların güzelleştirileceğini ve şehirde yol şikayeti olmayacağını belirtti. Dağ, ayrıca yeni çevre yolunun, körfez geçişinin ve battıçıktı çalışmalarının gerçekleştirileceğini söyledi. Diğer adaylar da altyapı eksikliklerini giderme ve esnafa destek olma sözü verdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
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