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Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi - Son Dakika

Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi

09.02.2022 10:24
Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi

Aslanapa Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında öksüz, yetim çocukların evlerinde ziyaret edilerek istek ve taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamlığı'nca gerçekleştirilen "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında öksüz, yetim çocukların evlerinde ziyaret edilerek istek ve taleplerinin karşılandığı bildirildi.

Kaymakamlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada," Kaymakamlığımız tarafından "Biz Bir Aileyiz" projesi kapsamında devletimizin şefkatli ellerinin çocuklarımızın üstünde olduğunu göstermek ve hissettirmek amacıyla öksüz, yetim çocuklarımız hanelerinde ziyaret edilerek istek ve talepleri karşılanıyor. Ülkemizde kimse kimsesiz değildir" ifadelerine yer verildi. - KÜTAHYA

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Aslanapa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aslanapa Kaymakamlığı'ndan 'Biz Bir Aileyiz' projesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aslanapa Kaymakamlığı'ndan "Biz Bir Aileyiz" projesi - Son Dakika
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