ASO Başkanı Seyit Ardıç: "Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip" - Son Dakika
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ASO Başkanı Seyit Ardıç: "Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip"

ASO Başkanı Seyit Ardıç: "Ankara\'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip"

"Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50" üzerine Ankara sanayisinin süreçteki önemine değinen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Ülkemiz, başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek...

31.03.2025 11:16
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"Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50" üzerine Ankara sanayisinin süreçteki önemine değinen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Ülkemiz, başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Dubai Future Foundation" tarafından kısa bir süre önce yayınlanan "Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50" (The Future Opportunities Report: The Global 50) ekseninde Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda atması gereken adımları ve Ankara sanayisinin bu süreçteki önemini değerlendirdi.

"Küresel rekabet gücümüzü artırmak zorundayız"

Geleceğin ekonomisinin yenilikçi, sürdürülebilir, yüksek teknolojili, katma değer üreten sektörlerle şekilleneceğine dikkat çeken Başkan Ardıç, "Raporda vurgulanan dinamik enerji yönetimi, sürdürülebilir üretim, biyoteknoloji ve akıllı tedarik zincirleri gibi başlıklar, ülkemizin sanayi ve teknoloji ekosistemini de yeniden şekillendirecek kritik konular arasında yer alıyor. Yenilikçi düşünceye, dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe öncelik vererek küresel rekabet gücümüzü artırmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Güçlü bir ekosistem ile bu potansiyelimizi harekete geçirelim"

ASO Başkanı Ardıç, Türkiye'nin, üretim gücünü çağın gereklilikleriyle birleştirerek dönüşüm sürecini fırsata çevirebilecek potansiyeli olduğunu belirterek, "Ülkemiz, başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip. Sanayi-devlet-üniversite iş birliğinde güçlü bir ekosistem ile bu potansiyelimizi harekete geçirelim" ifadelerini kullandı.

"5 temel amaç doğrultusunda 100 strateji ve 20 makro hedef yer alıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde açıklanan, "2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi"nin bu kapsamda önemli bir yol haritası ortaya koyduğunu kaydeden Ardıç, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu temelinde şekillendirilen Strateji Belgesi'nde 'Yüksek Teknoloji', 'Dijital Ekonomi', 'Yeşil Dönüşüm', 'Küresel Entegrasyon' ve 'Yapısal Dönüşüm' olmak üzere 5 temel amaç doğrultusunda 100 strateji ve 20 makro hedef yer alıyor. Geleceğin sanayisini bugünden şekillendirebilmemiz için bu hedeflere ulaşma yolunda etkin ve kararlı politikalar uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

Ankara Sanayi Odası olarak, "Sanayi ve Teknolojinin Başkenti" hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan ASO Başkanı Ardıç, şunları söyledi:

"Teknolojik gelişmişlikte ülkemizin lideri, yüksek teknolojili ihracatta yüzde 12 pay ile öncü olan Ankara'mız, Ar-Ge harcamalarında da ilk sırada yer alıyor. Savunma sanayi, medikal teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde Ankara'nın önemi her geçen gün artıyor. Güçlü üretim altyapısı, teknoloji geliştirme merkezleri, sanayi-üniversite iş birliği ve nitelikli beşeri sermayesi ile Ankara, geleceğin sanayisini şekillendirecek güçlü bir potansiyele sahip. Ankara Sanayi Odası, Başkent'imizin küresel sanayi ve teknoloji haritasındaki yerini güçlendirmek için, vizyoner ve özverili sanayicilerimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Teknoloji, Ekonomi, ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASO Başkanı Seyit Ardıç: 'Ankara'mız olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip' - Son Dakika

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