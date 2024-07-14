ASO Başkanı Seyit Ardıç: Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız - Son Dakika
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ASO Başkanı Seyit Ardıç: Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız

ASO Başkanı Seyit Ardıç: Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yayımladığı mesajda, 'Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız' dedi. Ardıç, 15 Temmuz'un, demokrasiye sahip çıkmanın en somut örneği olduğunu belirtti ve hain darbe girişimine karşı koyan kahramanları unutmayacaklarını vurguladı. ASO olarak milli iradeye sahip çıkacaklarını ve demokrasiyi korumak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

14.07.2024 18:31
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde yayımladığı mesajda, "Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ardıç mesajında şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016, tek yürek, yek vücut olmuş bir milletin, demokrasisine nasıl sahip çıktığının en somut örneğidir. Milli iradeye karşı yapılan hain darbe girişimi, Türk milletinin kahramanlığı ile bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz, kendi iradesinin üzerinde hiçbir gücü tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiş, demokrasisine canı pahasına sahip çıkmıştır. Millet ve devletin omuz omuza vererek yazdığı 15 Temmuz Destanı, dünyanın tüm milletlerine de örnek olmuştur. Ülkemizin demokrasisine yapılan alçak saldırıyı da, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan karşı koyan kahramanlarımızı da unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ankara Sanayi Odası olarak 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hakimiyet, kayıtsız şartsız milletindir' sözünü şiar edinerek, milli iradeye sahip çıkmanın ve demokrasimizi ilelebet korumanın sorumluluğunu taşıyacağız. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Demokrasinin vazgeçilmezliğini bir kez daha vurguladığımız 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, hain darbe girişimine karşı gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ASO Başkanı Seyit Ardıç: Milli iradenin üstünde hiçbir güç tanımayız - Son Dakika

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