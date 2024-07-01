ASOF'un 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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ASOF'un 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'nun (ASOF) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen dernekler ve binlerce olta balıkçısıyla birlikte gerçekleştirildi. Toplantıda, sürdürülebilir balıkçılık ve doğal hayat için ilgili kurumlarla iş birliği yapıldığı vurgulandı. Mustafa Serkan İnanç'ın başkanlığını yürüttüğü ASOF, 3 yıl süreyle görev yapacak olan yeni asıl kurulları belirledi.

01.07.2024 18:09
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Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'nun (ASOF) 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

Türkiye'nin değişik illerinden resmi 15 dernek ve onlara üye binlerce olta balıkçısı ile sürdürülebilir balıkçılık ve yaşanabilir bir doğal hayat için ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içerisinde faaliyetlerini yürüttüğü Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'nun (ASOF) 4'üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti.

AŞTİ Bugsaş Konferans Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, çerçevesinde federasyonun kurulumundan bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Serkan İnanç'ın Divan Heyetine sunduğu çarşaf liste toplantıya katılanların tamamının oyu ile kabul edildi.

Gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında 3 yıl süre ile görev alacak olan ASOF Asıl Kurulları aşağıdaki şekilde oluşmuştu:

"Mustafa Serkan İnanç, Bahadır Muharrem Can, Semih Kolçak, Gökhan Koni, Özden Aydın Şimşek, İsmail Gültekin, İbrahim Şen, Mustafa Turan, Mehmet Tarık Ersal, Mustafa Orhan." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mustafa Serkan, Balıkçılık, Türkiye, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ASOF'un 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASOF'un 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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