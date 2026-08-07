Assam'da Sel Felaketi: Ölü Sayısı 97'ye Çıktı

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Sellerde ölü sayısının 97'ye yükseldiği açıklandı. Şiddetli yağışlar sonucu yaşanan selden 168 bin kişi etkilenirken selden en çok etkilenen bölgenin yaklaşık 54 bin kişiyle Golaghat olduğu belirtilen açıklamada 6 ilçede 133 yardım kampı ve yardım dağıtım merkezinin faaliyette olduğu aktarıldı. Ayrıca yaklaşık 45 bin yerinden edilmiş kişiye barınak ve yardım sağladığını belirtildi.

Assam Eyalet Afet Yönetim Otoritesi (ASDMA) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde Golaghat ve Udalguri'de birer can kaybı kaydedildiği bildirildi.