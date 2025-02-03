Assos\'ta 57 Turizm Tesisi Mühürlendi

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırları içerisinde yer alan önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos bölgesinde 57 turizm tesisi, turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması sebebiyle Ayvacık İlçe Özel İdaresi ve Ayvacık Belediyesi ekiplerimce mühürlendi.

Türkiye'nin Bolu ilinde yaşanan otel faciasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı 81 il valiliğine yazı göndererek ruhsatsız ve belgesiz konaklama tesislerinin tespit edilip mühürlenmesini talep etti. Çanakkale'nin turizm merkezlerinden biri olan Ayvacık ilçesinde de Ayvacık İlçe Özel İdaresi ve Ayvacık Belediyesi ekipleri harekete geçti. Biri Ayvacık ilçe merkezinde olmak üzere Assos ve Küçükkuyu bölgesinde toplam 57 turizm tesisi turizm işletme belgesi ve ruhsatı olmaması sebebiyle Ayvacık İlçe Özel İdaresi ve Ayvacık Belediyesi ekiplerimce mühürlendi. Ekiplere, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. - ÇANAKKALE