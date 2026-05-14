AŞTİ\'de Kurban Bayramı Denetimi

14.05.2026 14:12
Ankara'da Kurban Bayramı öncesi AŞTİ'de otobüs bilet fiyatları denetlendi, haksız fiyatlar kontrol ediliyor.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) denetim gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'nca Kurban Bayramı öncesinde oluşabilecek fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için AŞTİ'de denetim gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bölge Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı denetimlerde, otobüs firmalarının ulaştırma elektronik takip sistemine beyan ettiği fiyat tarifeleriyle yolculara kesilen bilet fiyatlarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Beyan edilen azami fiyat tarifesinin üzerinde bilet satışı tespit edilmesi durumunda ise idari yaptırım uygulandı.

Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi sebze ve meyve hallerinde de denetimlerini sürdürdüğü, ürünlerin künyeleri ile alış ve satış fiyatlarının incelendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde haksız fiyat şüphesi oluşması halinde firmalar hakkında tutanak düzenlenerek, bilgi ve belgelerin İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne gönderileceği aktarıldı.

Denetimlerle ilgili bilgi veren Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak Ankara Ulaştırma Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Kurban Bayramı öncesi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetimler gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimizle ulaştırma elektronik takip sistemine otobüs firmalarının beyan ettiği fiyat listesiyle yolcunun biletindeki fiyatın uyumlu olup olmadığının kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir uyumsuzluk durumunda idari yaptırım uyguluyoruz. Ayrıca AŞTİ içerisinde bilet satış noktalarında, restoranlarda, kafeteryalarda ve büfelerde fiyat etiketi yönetmelikleri kapsamında denetimler yapıyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

