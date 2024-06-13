AŞTİ'de Kurban Bayramı için güvenlik önlemleri tamamlandı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde 1 milyonun üzerinde yolcu giriş çıkışının beklendiği AŞTİ'de güvenliği sağlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 9 gün sürecek Kurban Bayramı tatilinde yoğun bir yolcu giriş-çıkışının beklendiği AŞTİ'de güvenliğin sağlanması amacıyla harekete geçti.

9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin okulların da kapalı olduğu tarihe denk gelmesiyle birlikte yolcu sirkülasyonunun rekor seviyelerde olması beklenen AŞTİ'yi kullanacak yolcuların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat edebilmeleri amacıyla üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

1 milyonun üzerinde yolcu sirkülasyonu bekleniyor

Vatandaşların güven ve huzur içinde seyahat edebilmeleri amacıyla tüm tedbirleri aldıklarını kaydeden BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, " Ramazan Bayramı'nda ortalama 17 bin 600 ve yaklaşık 800 bin insan sirkülasyonu olmuştu. Bu bayramda ise 1 milyonun üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. 9 günlük bayram tatilinin yanı sıra üniversite ve okulların da birlikte tatile girmesi sirkülasyonu artıracaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Bu bayramda sirkülasyonun fazla olacağının tahmin edilmesi nedeniyle güvenliğin sağlanması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirten İyigün, "9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince Ankara'dan diğer illere gidecek ya da diğer illerden Ankara'ya gelecek vatandaşlarımız için her türlü ilave tedbiri almış bulunmaktayız. AŞTİ, yaklaşık bin kamerayla kontrol edilmekte. Her vardiyada 50-55 civarında güvenlik görevlisi bulunmakta" ifadelerini kullandı.

Personellerin vardiya sayısı artırıldı

Titizlikler yapılan güvenlik planlaması kapsamında; her gün on binlerce vatandaşın kullanacağı AŞTİ'de; 250 güvenlik görevlisi, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi Ramazan Bayramı boyunca 7/24 vardiyalı olarak çalışacak.

Kurban Bayramı süresince Ankara'dan diğer illere gidecek ve diğer illerden Ankara'ya gelecek vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla mesai saatleri düzenlendi. En yoğun gün ve saatlerde başta güvenlik personeli olmak üzere, temizlik ve otomasyon personellerinin vardiya sayısı artırıldı.

Dedektör köpeklerle arama ve denetim

Denetimlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gerçekleştirileceği AŞTİ, 980 kamera ile normalde de olduğu gibi kesintisiz bir şekilde izlenecek.

Dedektör köpeklerin de katılımıyla gerçekleştirilecek denetimlerde; giriş çıkış yapan otobüsler, yolcu valizleri, kargo firmalarına ait depolar ve emanet ofislerinin depo sahalarında sürekli olarak aramalar yapılacak. - ANKARA