Astsubay Başçavuş Erarslan’ın şehadet haberi Kayseri’deki baba ocağına ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan’ın acı haberi Kayseri’deki baba ocağına ulaştı.
Eskişehir'de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın acı haberi Kayseri'deki baba ocağına ulaştı.
Eskişehir'den eğitim maksadıyla havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopter Tepebaşı ilçesi Yürükakçayır Mahallesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu. Şehitlerden Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan'ın (41) şehadet haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Askeri yetkilerin tarafından verilen acı haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
Öte yandan, Erarslan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA