Aşure Programıyla Dayanışma...

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Erzurum Kadın Kolları, Muharrem ayı vesilesiyle Erzurum İl Müftülüğü iş birliğiyle anlamlı bir aşure programı gerçekleştirdi.

Namaz sonrası cami cemaatine ve Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, TDV'nin ikram aracıyla aşure ikramı yapıldı.

İkramlar, Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Üniversite Camii, Üniversite Lojman Camii ve Hoca Ahmet Yesevi Kur'an Kursu'nda gerçekleştirildi. Program kapsamında vatandaşlara ve öğrencilere geleneksel aşure ikram edilerek paylaşmanın, birlik ve beraberliğin bereketi yaşatıldı.

Etkinliğe Erzurum İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan da katılarak TDV gönüllüleriyle birlikte aşure ikramında bulundu. Program, cemaatin yoğun ilgisi ve gönüllülerin samimi katkılarıyla büyük bir memnuniyet içinde tamamlandı.

TDV Erzurum Kadın Kolları yetkilileri, bu tür faaliyetlerin hem manevi iklimi güçlendirdiğini hem de toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade ederek, destek veren hayırseverlere ve emeği geçen gönüllülere teşekkür etti. - ERZURUM