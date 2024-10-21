ATA-AÖF Kayıt Yenileme Süreci Başladı

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Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA-AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme süreci devam ediyor. Ara sınıf (2., 3. ve 4. sınıf) öğrencileri için son kayıt yenileme tarihi ise 25 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kayıt yenileme işlemlerinin sorunsuz ve zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilere, kayıtlarını aktif hale getirmeleri büyük önem taşıyor.

Kayıt yenileme adımları

Ara sınıf öğrencileri, öncelikle materyal ücretlerini ödedikten sonra Atatürk Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden ders seçimlerini yaparak kayıtlarını yenileyebilirler. Öğrenciler, OBS'ye giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Öğrenim" ve ardından "Ders Alma" sekmesine tıklayarak ders seçimlerini tamamlayabilirler. Böylece öğrenciler, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için aktif duruma geçmiş olacaklar.

Öğrenciler derslerine, OBS'nin yanı sıra ATA-AÖF web sitesinde bulunan Öğrenim Yönetim Sistemi (ÖYS) ve ATA AÖF Hibrit, ATAAOF OYS ve AtaMeta uygulamaları üzerinden kolayca erişim sağlayabilecekler.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan öğrencilere çağrı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, kayıt yenileme süreci ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin geniş öğrenci kitlesine hitap eden güçlü bir yapı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Üniversitemizin modern teknolojiyi kullanarak sunduğu eğitim hizmetleri sayesinde öğrencilerimiz, bulundukları yerden kaliteli bir eğitime erişim imkanına sahip oluyorlar. Uzaktan eğitim, özellikle günümüzün hızla değişen koşullarına ayak uyduran bir model. Bu noktada öğrencilerimizin kayıtlarını zamanında yenileyerek derslerine aktif bir şekilde devam etmeleri son derece önemli. Biz de öğrencilerimize; eğitim hayatlarında karşılaşacakları her türlü zorluğun üstesinden gelebilmeleri adına gerekli tüm desteği sunmaya hazırız."

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, ayrıca uzaktan eğitimde sağlanan erişim kolaylığının öğrencilerin başarılarına olumlu katkı sağladığını belirterek, Atatürk Üniversitesi olarak bu alandaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kayıt yenileme için son tarih 25 Ekim...

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamada, kayıt yenileme işlemlerini son güne bırakmamak gerektiği hatırlatılarak, öğrencilere bu süreçte karşılaşabilecekleri her türlü teknik destek ve yönlendirme için fakülte ile iletişime geçmeleri önerildi.

Kayıt yenileme işlemleri 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek olup, bu tarihe kadar kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, ders alma ve sınav haklarından yararlanamayacak. - ERZURUM