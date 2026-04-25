Ata tohumları Karpuzlu ve Didim\'de vatandaşlara dağıtıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Karpuzlu ve Didim ilçelerinde dağıtımı yapılan kışlık ata tohumu fidelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı "Ata Tohumları" projesinde elde edilen fideler vatandaşlar ile buluşturulmaya devam ediliyor. Onlarca farklı sebze ve meyvenin farklı varyantından elde edilen fideler, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait seralarda tamamen ata tohumlarından üretilen domates, biber, patlıcan, acur, salatalık ve fasulye fideleri vatandaşlarla buluşturuldu. Fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ata tohumlarından üretilen fideleri alan vatandaşlar kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu, fide dağıtımının devam edeceğini belirterek "Aydın'ın bereketini hemşehrilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Ata Tohumları bizim için yalnızca bir tohum değil, geçmişimizden geleceğe uzanan bir miras. Bizler de bu mirası yaşatmak için çalışmaya, hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN