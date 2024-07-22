Ata Tohumundan Organik Bal Kabakları Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika
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Yerel

Ata Tohumundan Organik Bal Kabakları Toprakla Buluşturuldu

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Bayburt'ta ata tohumlarıyla sebze, meyve yetiştiren 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz, ata tohumundan organik bal kabaklarını toprakla buluşturdu. Öksüz, organik tarım anlayışıyla Aslandede köyünde bal kabakları yetiştirerek, hem Bayburtluların organik bal kabağına ulaşımını sağlıyor hem de ata tohumlarının devamını sağlamayı hedefliyor. Eylül ayında hasada başlayacak olan kabaklar, tarladan tezgaha, tezgahtan sofraya ulaşacak.

22.07.2024 08:47
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Ata tohumundan organik bal kabakları toprakla buluşturuldu

BAYBURT - Bayburt'ta ata tohumlarıyla sebze, meyve yetiştiren 74 yaşındaki çiftçi İsmail Öksüz ata tohumundan, organik bal kabaklarını toprakla buluşturdu.

Ata tohumuyla ve organik tarımla ilgilenen, yarım asırdır çiftçilikle uğraşan Öksüz, Bayburtluların organik bal kabağına ulaşımını sağlarken, ata tohumlarına da gözü bakıyor.

Sebze ve meyve yetiştiriciliğini organik tarım anlayışıyla Aslandede köyünde sürdüren Öksüz, sonbahara doğru 9'uncu ayda bal kabaklarını hasat edeceğini, sonrasında da satışa sunacağını söyledi. 'Tarladan tezgaha, tezgahtan sofraya' organik bal sofralara ulaştıran Öksüz asıl maksatlarının ata tohumlarının devamını sağlamak olduğunu vurguladı.

"Asıl maksadımız tohumların devamını sağlamak, ata tohumlarını kaybetmemek"

Ata tohumların devamı için tarlasını büyüttüğünü, daha da fazla bal kabağını toprakla buluşturduğunu kaydeden Öksüz, "Şu an kabak tarlamızdayız. Türkiye'de meşhur olan Adapazarı kabağının aynını belki daha lezzetlisini ata tohumlarımızdan burada üretmeye çalışıyoruz. Diğer senelerde ürettiğimiz kabaklardan yiyen müşterilerimiz bu kabakların lezzetini doğrulayacaklardır ve yeni yetiştirdiğimiz kabaklardan alanlar, tadına bakıp söylediğimin önemini anlayacaklardır. Biz bu kabakları yetiştirip satıyoruz ama esas maksadımız kabakların tohumunun devamını sağlamak, ata tohumlarını kaybetmemek. Toprakla buluşturduğumuz kabaklar çok çok süper bir kabak çeşididir. Bu nedenle gittikçe tarlayı büyütüyorum, daha çok ekiyorum. Şu an 2 tarla kabak ektim, burası küçük tarlamız diğer tarlaya gitmemiz biraz zor olabilir" dedi.

"Tarladan tezgaha, tezgahtan sofraya ulaşacak"

Eylül ayında hasada başlayacaklarını belirten Öksüz, "Kabaklarımızı tarladan tezgaha, tezgahtan sofraya ulaştırıyoruz" diyerek "Kabakların hasadı Eylül'de olacak. Şu an kol atmış, büyüme dönemindeler. Kabaklarımızı tarladan tezgaha, tezgahtan sofraya ulaştırıyoruz. İnsanların bu kabakları yemesini, tatmasını istiyoruz ama tohumları almaları çok önemli. Her kabak verdiğimiz insanı sıkı sıkı tembihliyoruz aman tohumu al, tohumu kaybetme diyoruz. En büyük derdimiz bu tohumların devamının sağlanması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ata Tohumundan Organik Bal Kabakları Toprakla Buluşturuldu - Son Dakika

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