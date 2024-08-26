Ataköy-Olimpiyat Metro Hattında Tavandan Su Aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy-Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan su aktı. Ekipler, dubalarla önlem alarak vatandaşların oradan geçmesini önledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hizmete açılan Ataköy - Olimpiyat Metro hattının Ataköy durağında tavandan sular aktı. Ekipler, tavanın aktığı bölgeyi "dikkat kaygan zemin" uyarısı koyarak vatandaşların oradan geçmesini önledi. - İSTANBUL
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