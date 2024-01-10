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Atakum Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, OKAF 24'te gençlerle bir araya gelerek gençlerin geleceğine yatırım yapmanın önemini vurguladı. Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda gençlere yönelik projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediyesi, yoğun ilgi gördü. Başkan Deveci, fuarın gençlere istihdam ve kariyer fırsatları sunduğunu belirterek, gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Atakum Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu
10.01.2024 - 16:24,
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OKAF 24'te gençlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "Gençlerimizin geleceğine yatırım, ülkemizin geleceğine yatırım. OKAF'ta yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, (OKAF) Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonuyla ve Samsun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde ziyaretçilere açıldı. 'Yetenek Her Yerde' ve '100 Yıllık Mirası Geleceğe Taşı' sloganlarıyla düzenlenen fuarda, gençlere yönelik önemli projeleriyle dikkat çeken Atakum Belediyesi, yer alıyor. Katılımcılar, Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin (ATAK) ürünlerinin de sergilendiği stanta, yoğun ilgi gösteriyor.

SON TEKNOLOJİYLE EĞİTİM

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençlere istihdam olanağı sunan, kariyerlerini planlama fırsatı veren fuarda, tecrübelerini paylaştı. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Deveci, "Orta Karadeniz Kariyer Fuarı, gençlerimize yeteneklerini; potansiyellerini değerlendirebilecekleri ve geliştirebilecekleri istihdam olanakları sunuyor. Ülkemizin ekonomik şartlarını ve işsizlik oranını düşündüğümüzde, son derece önemli bir fuar. Atakum Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğine yatırımı, ülkemizin geleceğine yatırım olarak görüyoruz. Bu anlayışla hizmete açtığımız, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarında ve kurslarda son teknoloji imkanlarla eğitim veriliyor. Merkezimizde, öğrencilerimize ufuklarını açan ve potansiyellerini geliştiren ortam sunuyoruz. Bu nedenle OKAF'ta gençlerle buluşmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

GENÇLERE KARİYER FIRSATLARI

Üniversiteli gençleri, iki gün boyunca iş, bilim ve siyaset dünyasının başarılı isimleri ile buluşturan OKAF 24'te; paneller, atölye çalışmaları, kariyer söyleşileri, yarışmalar, kurum/ firma tanıtım oturumları, iş görüşmesi simülasyonları gibi birçok etkinlik yer alıyor.

Kaynak: ANKA
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