Atakum Belediye Başkanı Türkel: Sosyal Projelerle Halkın Yanındayız

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, hayata geçirdikleri projeler ile hizmet sunduklarını belirtti.

Belediye Başkanı Serhat Türkel, göreve geldiği günden itibaren halk odaklı çalışmalara önem veriyor. Sosyal belediyecilik alanında farklı projelere imza atan Başkan Türkel, kente kazandıracağı yeni projeler için saha çalışmalarına da devam ediyor. Belediyenin teknik kadrosu ile Atakum'u dolaşan Başkan Türkel, yeni projeler için keşif ve incelemelerde bulunuyor. Halk buluşmaları Güzelyalı, Kamalı, Karaoyumca, Çobanözü, Alanlı, İstiklal, Beypınar ilçenin kırsal ve merkez mahallelerinde devam ediyor.

Başkan Türkel, Karaoyumca Mahallesi'nde 9 dönümlük arazide bu yıl ilk kez fiğ ve yulaf karışık ekimi yaptıklarını ve ürün aldıklarını açıkladı. Arazinin 5,5 dönümünde ise kaybolmaya yüz tutmuş ata tohumu karakılçık buğdayı yetiştirildiğini belirten Türkel, hasadın tamamlandığını ve buğdayın halk ekmek üretiminde kullanılacağını söyledi. Türkel, "Karakılçık buğdayını daha geniş alanlarda üretmeyi ve ata tohumlarımızı ücretsiz dağıtarak çiftçilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında kent lokantaları ve halk et satış noktalarının sayısını artırdıklarını hatırlatan Başkan Türkel, "Geçen yıl açtığımız Matasyon Kent Lokantası'nın ardından Ömürevleri Kent Lokantası ve Atakum Belediyesi Halk Et Satış Noktası'nı hizmete sunduk. Üçüncü kent lokantası ve yeni halk et şubeleri için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Kent genelinde yaşam alanlarını yenilediklerini aktaran Türkel, Çakırlar Korusu'nda Ata Cafe'yi hizmete açtıklarını, atıl durumdaki Atakum Halk İskelesi'ni yenilediklerini ve Balaç ile Yeşildere mahallelerine yeni sosyal alanlar kazandırdıklarını belirtti. Spor, sanat ve eğitim alanında da çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Türkel, "Spor alanlarımızı yeniliyoruz, turnuvalar ve yaz okulları düzenliyoruz. OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi yanındaki salonun sportif faaliyetlerde kullanılması için protokol imzaladık" diye konuştu.