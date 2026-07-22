Atakum Belediyesi İşçileri, Ödenmeyen Ücretleri Nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı Protesto Etti - Son Dakika
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Atakum Belediyesi İşçileri, Ödenmeyen Ücretleri Nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı Protesto Etti

22.07.2026 10:18  Güncelleme: 11:18
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Atakum Belediyesi işçileri, dört aydır ücretlerini alamadıkları ve haklarını yeterince savunmadığı gerekçesiyle Genel-İş Sendikası'nı protesto etti. İşçiler, ücretlerin ödenmesini ve şeffaf bir takvim belirlenmesini talep etti.

(SAMSUN) -HABER: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

Atakum Belediyesi işçileri, ücretlerinin ödenmemesi karşısında işçilerin haklarını yeterince savunmadığı gerekçesiyle üyesi oldukları Genel-İş Sendikası'nı protesto etti.

Genel-İş Sendikası Samsun Şubesi önündeki protestoda "Atakum Belediyesi İşçi Dayanışması" adına hazırlanan basın açıklamasını Fatma Ayyıldız Sayım okudu.

Açıklamada, Atakum Belediyesi işçilerinin dört aydır alın ücretlerini alamadığı ancak sorunun yalnızca son dört aya ait olmadığı, işçi ücretlerinin son yerel seçimlerden bu yana düzensiz ödendiği ifade edildi.

Aradan geçen zamana rağmen soruna kalıcı çözüm üretilmediği, işçilerin sürekli yeni ödeme vaatleriyle bekletildikleri kaydedilen açıklamada, ücretin barınmanın, beslenmenin, çocukların eğitimini sürdürebilmesinin ve insanca yaşayabilmenin temel güvencesi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, dört aydır kira ödeyemeyen, kredi ve borç yükü altında ezilen, markete veresiye yazdırmak zorunda kalan ve çocuklarının en temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yüzlerce belediye işçisi bulunduğu belirtilerek, yaşanan tablonun ne normal ne de kabul edilebilir olduğu vurgulandı.

İşçiler, mağduriyetin yalnızca geciken ücretlerle sınırlı olmadığı, işçilerin iradesine başvurulmadan yürütülen toplu iş sözleşmesi sürecinde yıllar içinde kazanılmış birçok hakkın geriye gittiği, ücretlerin ise yüksek enflasyon karşısında hızla eridiği ifade edilen açıklamada, Genel-İş Sendikası'nın ise süreç boyunca yeterli mücadeleyi örgütleyemediği, işçileri yalnız bıraktığı ve mağduriyet karşısında güçlü ve kararlı bir duruş sergileyemediği savunuldu.

Açıklamada, temsilcilik makamının yalnızca aidat toplamak, seçim dönemlerinde görünmek ya da yöneticilerle iyi ilişkiler kurmak olmadığı belirtilerek, "Temsilcilik, işçinin sesi olmak, gerektiğinde en önde yürümek ve emeğin hakkını sonuna kadar savunmaktır" ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasında Atakum Belediyesi'ne de çağrıda bulunularak, biriken tüm ücretlerin derhal ödenmesi ve ücret ödemelerine ilişkin şeffaf ve bağlayıcı bir takvimin paylaşılması istendi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi İşçileri, Ödenmeyen Ücretleri Nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı Protesto Etti - Son Dakika

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