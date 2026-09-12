Atakum Belediyesi işçilerinin maaş ödemesi için başlattıları eylem sürüyor

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Atakum Belediyesi'nde işçilerin maaşlarını düzenli alamadıkları ve yaklaşık 5-6 aylık maaşlarının içeride olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylem 8 gündür sürüyor. 5 işçinin açlık grevi devam ederken; işçiler maaş ve kazanılmış haklarının ödenmesini talep ediyor.

Atakum Belediyesi'nde maaşlarını düzenli alamadıklarını belirten işçilerin eylemi sürüyor. Atakum İşçi Dayanışması adı altında belediye yerleşkesinde sürdürülen eylem 8'inci gününe, 5 işçinin açlık grevi ise 5'inci gününe ulaştı.

Açlık grevindeki işçiler, geceleri de Atakum Belediyesi yerleşkesinde kurdukları çadırlarda kalarak eylemlerini sürdürüyor. İşçilerin sağlık durumları ise Samsun Tabip Odası tarafından görevlendirilen hekimler tarafından takip ediliyor. Sağlık sorunu yaşanması halinde işçilere müdahale edilmesi amacıyla hekimlerin nöbet alanındaki takibi devam ediyor.

Açlık grevinin 4'üncü gününde Tuncay Şahin, havanın sıcak olması nedeniyle öğleden sonra sağlık sorunu yaşadı. Akşam saatlerinde baygınlık geçiren Şahin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kısa süreli tedavinin ardından Şahin'in yeniden eylem alanına döndüğü belirtildi.

"BİZ BU SÜRECE KOLAY GELMEDİK"

Belediye işçilerinden Özgür Küçükşahin, Atakum Belediyesi önündeki eylemin 8'inci gününde, açlık grevinin ise 5'inci gününde olduğunu belirterek, sürecin 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana yaşanan düzensiz maaş ödemeleri ve iş yerindeki uygulamalar nedeniyle bu noktaya geldiğini söyledi. Küçükşahin, düzensiz maaş ödemelerinin yanı sıra belediyede görev yapan müdür ve amirlerin liyakatsiz biçimde seçilmesi ve işçilerin ücretlerini alamadığı dönemlerde kendilerine uygulanan mobbingin de sürecin bu noktaya gelmesinde etkili olduğunu savundu.

"SENDİKAMIZDAN BİZLERE SAHİP ÇIKMASINI İSTEDİK"

İşçilerin yaşanan sorunlarla ilgili olarak mevcut sendikaları DİSK Genel-İş'i defalarca bilgilendirdiklerini belirten Küçükşahin, çeşitli iletişim kanallarıyla ve sendikanın Samsun Şubesi önünde yaptıkları basın açıklamalarıyla işçilerin sahipsiz kaldığını dile getirdiklerini söyledi.

Küçükşahin, "Tabii ki bugünlerde buraya gelene kadar süreci mevcut sendikamız DİSK Genel-İş olarak bilgilendirdik. Gerek kitle iletişim yoluyla, gerek sosyal medya yoluyla, gerekse DİSK Genel-İş Samsun Şubesi önünde basın açıklaması yaparak biz işçilerin sahipsiz kaldığını ve bu sürece bize önderlik ederek çözüm yollarını birlikte bulmamız gerektiğini defalarca beyan ettik. Kendileri bizim bu süreci işverenle çözmemiz gerektiğini, bireysel olarak bir şey yapamayacaklarını bizlere ilettiler" dedi.

"1400'Ü AŞKIN İŞÇİNİN YÖNETİMDEN ALACAĞI BULUNUYOR"

Atakum Belediyesi'nde farklı statülerde çalışan yaklaşık 1400'ü aşkın işçinin belediye yönetiminden alacağının bulunduğunu ileri süren Küçükşahin, işçilerin maaş alacaklarının aylara yayıldığını söyledi.

Küçükşahin, "Gelinen noktada belediye yönetimiyle de bu süreci defalarca görüştük. Ama ne yazık ki çözüm bulamadık. Yaklaşık 1400'ü aşkın arkadaşımız, kimisi KYK'lı, 696'lı, kimisi Kültür Şirketi'nde olmak üzere toplam 1400'ü aşkın işçi arkadaşımızın peyderpey yönetimden alacağı bulunmaktadır" diye konuştu.

Kültür merkezinde çalışan işçilerin 6 aya kadar maaş alacaklarının bulunduğunu ifade eden Küçükşahin, kendi durumlarıyla ilgili olarak da nisan ayından bu yana maaşlarının ve tediyelerinin içeride olduğunu söyledi.

Küçükşahin, "Şantiye kısmındaki arkadaşlarımızın ise mart maaşından sonraki süreçte henüz ellerine kazanım geçmemiştir" dedi. İşçilerin düzensiz maaş ödemeleri nedeniyle günlük yaşamlarında ciddi sorunlar yaşadığını belirten Küçükşahin, ev kirasından çocukların okul ihtiyaçlarına kadar çok sayıda temel ihtiyacın karşılanmasında güçlük çekildiğini söyledi.

"ARTIK DAYANILMAYACAK POZİSYONA GELDİK"

Yaşanan sorunların artık dayanılmayacak noktaya geldiğini ifade eden Küçükşahin, sendikanın kendilerine sahip çıkmadığını ileri sürerek açlık grevine başladıklarını belirtti. Sendika yönetimiyle belediye yönetimi arasında geçtiğimiz gün bir görüşme gerçekleştirildiğini aktaran Küçükşahin, görüşmede işçilerin maaşlarının ödenmesine ilişkin net bir takvim açıklanmadığını söyledi.

"AYIN 7'Sİ DENDİ, BAYRAMLAR DENDİ, YILBAŞINA BORÇSUZ GİRECEĞİZ DENDİ"

İşçilere geçmiş dönemlerde maaş ödemeleri konusunda çeşitli tarihler verildiğini belirten Küçükşahin, bu sözlerin yerine getirilmediğini savundu. Küçükşahin, "Meclis kayıtlarına bunlar mevcuttur. Ayın 7'sinde dendi, ay başına dendi, Kurban Bayramı'na dendi, Ramazan Bayramı dendi, yılbaşına borçsuz gireceğiz dendi. Ama bugüne kadar birçok şey söylendi" diye konuştu. Gelinen noktada işçilerin mücadelesinin yalnızca kendi haklarıyla sınırlı olmadığını belirten Küçükşahin, "İşçinin kazanımları noktasında bizim bugün geldiğimiz yer, Samsun halkının geldiği yer, sivil toplum kuruluşlarının geldiği yer emeğin yanıdır. Emeğin kutsallığıdır. İşçinin mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜM KAZANIMLARIMIZI ELDE EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Açlık grevinde bulunan belediye işçilerinden Deniz Akşan da Atakum İşçi Dayanışması olarak belediye önünde bulunmalarının temel amacının alın terlerinin karşılığını almak olduğunu söyledi. Akşan, "Atakum İşçi Dayanışması olarak biz burada bulunmaktayız. Biz burada ağanın, beyin peşinde değiliz. Ekmeğimizin kavgasındayız" dedi.

İşçilerin evlerine giderken ailelerine ekmek götürebilmeleri için mücadele ettiklerini belirten Akşan, "Bizler bugün açlık grevindeysek bu yeni başlayan bir süreç değil, 2,5 yıldır gelen süreçtir. Maaşlarımızı, kazanmış haklarımızı istiyoruz ve bunun için de açlık grevinde bulunuyoruz. Samsun ve ülke kamuoyunun da desteklerini bekliyoruz" diye konuştu.

"BİZ SADAKA İSTEMİYORUZ, HAKKIMIZ OLAN ALIN TERİMİZİ İSTİYORUZ"

Açlık grevindeki belediye işçilerinden Tanju Karabel de Atakum Belediyesi'nde zabıta personeli olduğunu belirterek, eylemin 8'inci gününe girerken açlık grevinin 4'üncü gününde olduğunu söyledi. Karabel, "Biz bu açlık grevimize 3 kişiyle başladık. Nöbetimizin 4'üncü gününde de 5 kişi olduk" dedi.

"UMUTLARIMIZIN TÜKENDİĞİ NOKTADAYIZ"

Belediye işçisi Fatma Ayyıldız Sayım ise Atakum Belediyesi'nde çalışan işçilerin yaklaşık 2,5 yıldır düzensiz maaş aldığını belirterek, maaş ödemelerinin düzeleceğine ilişkin umutlarının artık tükendiğini söyledi. Sayım, "Samsun Atakum Belediyesi işçisiyim. Biz 2,5 yıldır düzensiz bir şekilde maaş alıyoruz. Bu sürecin düzeleceğine olan umutlarımız vardı. Bu umutlarımızın tükendiği noktadayız" dedi.