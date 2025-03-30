Atakum Belediyesi\'nden Bayram İkramı

Atakum Belediyesi, kent sınırları içerisindeki camilerde bayram namazının ardından şeker ikramında bulunarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Samsun'un Atakum Belediyesi ekipleri, kentin kırsal ve merkez mahallerinde bayram şekeri dağıtarak vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ramazan Bayramı'nın geleneksel ikramı şekerler, belediye tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlandı. Belediye personeli tarafından özenle paketlenen bayram şekerleri, ardından belediye araçlarına yüklendi. Günün erken saatlerinde yola koyulan ekipler, şekerleri kent sınırları içerisinde camilerde bayram namazının ardından vatandaşlara ikram ettiler. Bayram şekeri ikramı, kentin birçok noktasında gün boyu devam etti.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde geçirmeleri temennisinde bulunarak "Birlik beraberlik ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek bayram gönüllerimize huzur, evlerimize bereket, ülkemize barış getirsin. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi. - SAMSUN