Atakum Belediyesi\'nden Engelliler Günü\'nde Anlamlı Etkinlik

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Samsun'un Atakum Belediyesi, "3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü" dolayısıyla özel bir program düzenledi.

Atakum Belediyesi Düğün Salonunda yapılan programda, Yaşam Park Kültür Merkezi öğrencilerinin dans gösterileri ve seslendirdikleri şarkılar, katılımcılara sanat şöleni yaşattı. Yaşam Park öğrencilerinin resim ve el sanatları sergisi, ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken programda engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi.

"Her birimiz engelli adayıyız"

Programda konuşma yapan Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, "Her birimiz bir engelli adayıyız. Atakum Belediyesi olarak, Atakum'u engellerin aşıldığı kent haline getirmek için adım atıyoruz ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Atakum Belediyesi yönetimi ve çalışanları olarak, bir engelli dostu belediye yapma çabası içerisindeyiz. Atakum, engelleri kaldırarak yoluna devam edecek ve Atakum'da hiç bir şeyin engeli olmayacak. Demokrasi, hukuk, insan, sokak ve düşünce engeli olmayacak. Atakum'u, sizlerle beraber ilerleteceğiz. Engelli Yaşam Merkezimiz, her zaman sizin hizmetinizde olacak. Atakum Belediye Başkanımız Serhat Türkel başta olmak üzere, bizler de meclisiyle, encümeniyle, başkan yardımcılarıyla engelli dostlarımıza ve ailelerine hizmetkar olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Engelliler kanunu güncellenmelidir"

Atakum Belediyesi Yaşam Park Engelli Kültür ve Sanat Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar konuşmasında, "TBMM'de 2005 yılında yasalaşan 5378 sayılı Engelliler Kanunu, ülkemizde en kapsamlı Engelliler Kanunu olmuştur. Eksiklikler olsa da hiç yasa olmamasından daha iyi olan yasamızın daha hızlı ve kapsamlı, eksik kalmış yerlere ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri de ekleyerek yasanın güncellenmesi konusunda isteklerimizin, arzularımızın ve şikayetlerimizin dikkate alınmasını tüm engelli camiası olarak arzulamaktayız" ifadelerini kullandı.

"Engelli olmak tercih değildir"

Atakum Kent Konseyini temsilen konuşma yapan İhsan İkiz ise şunları söyledi:

"Engelli olmak bir tercih değildir. Günün bizlere neler getireceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla hepimiz Suat Bey'in söylediği gibi, birer engelli adayıyız. Dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey. " - SAMSUN