Atakum Belediyesi'nden Türk İşaret Dili Atölyesi - Son Dakika
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Atakum Belediyesi'nden Türk İşaret Dili Atölyesi

Atakum Belediyesi\'nden Türk İşaret Dili Atölyesi

Samsun'un Atakum Belediyesi, işitme engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Türk İşaret Dili Atölyesi etkinliği düzenledi. Etkinlikte işaret dili eğitimi verildi ve işitme engellilerin yaşadığı zorluklar ele alındı.

31.01.2025 16:30  Güncelleme: 16:33
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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Türk İşaret Dili Atölyesi etkinliğinde işitme engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekildi.

Atakum Belediyesi, Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlediği bilgi ve deneyim buluşmalarında ekonomiden bilime ve eğitime farklı alanlardaki uzmanları vatandaşlarla buluşturuyor. İşitme engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla merkezde bu hafta, Türk İşaret Dili Atölyesi gerçekleştirildi. İşaret Dili Eğitmeni Tugay Kurtgözlü'nün konuk olduğu programda, Türk İşaret Dilinin tarihi serüveni, önemi ve yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Burcu Düzgün Çoban'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda Kurtgözlü, 'Türk İşaret Dili Nedir?', 'Türk İşaret Dili Öğrenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler', 'Sağır mı İşitme Engelli mi', 'Sağır Kültürü ve Sağır Bireylerin Hak Mücadelesi', 'Türkiye'de Sağır Mücadelesinin Tarihçesi' başlıkları altında katılımcılara önemli bilgiler verdi. Programda uygulamalı işaret dili eğitimi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Kurtgözlü yaptığı konuşmada işitme engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türk İşaret Dili, bu coğrafyada aslında çok uzun yıllardır var olan bir dil. Ortalama 3500 yıl öncesinde, Anadolu kayıtlarında işaret dilinin varlığını görüyoruz. İşaret dilini Türkçe'nin bir yan dili gibi düşünebilirsiniz. Türk işaret dili Türkçe'den farklı, kendi gramer yapısı ve dil bilgisi kuralları olan bir dil. İşitme engelli birey ile yazışarak iletişim kurabileceğimiz düşünülebilir. Fakat bu mümkün değil, çünkü aynı Türkçeyi kullanmıyoruz. Buradaki problemi çözmemiz için işaret dili tercümanına ihtiyacımız var. İşaret dili tercümanı eksikliği en çok devlet kurumlarında hissediliyor. Düşünün hastaneye gidiyorsunuz ve karşıdaki personel işaret dili bilmiyor. Doktor işaret dili bilmiyor. Tercümanınız yok. Herkese yabancısınız. Eğer işaret dili bilen yoksa işitme engelli arkadaşımız yeteri kadar sağlık hizmeti alamıyor." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi'nden Türk İşaret Dili Atölyesi - Son Dakika

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