Atakum Belediyesi Yaşam Park, Özel Gereksinimli Bireyler için Etkinlikler Sunuyor

Samsun'un Atakum ilçesinde özel gereksinimli bireyler için sanat, spor ve sosyal yaşam alanı sunan Atakum Belediyesi Yaşam Park, yeni üyelerini bekliyor. Tamamen ücretsiz olan merkez, katılımcılarına kapsayıcı ve güvenli bir ortam sağlıyor.

Mimarsinan Mahallesi 144. Sokak No: 19 adresinde faaliyet gösteren Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi, Atakum Belediyesi ile Atakum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyor. Haftanın yedi günü açık olan merkezde, dans, müzik, spor, el sanatları gibi alanlarda atölye çalışmaları gerçekleştirilirken; dönem sonunda konser, sergi ve turnuvalarla özel bireylerin üretimleri kamuoyuyla paylaşılıyor. Merkezde hafif düzeyde engel tanısı olan bireyler, aile refakati olmadan tüm eğitimlere katılabiliyor. Orta ve ağır düzeyde engeli bulunan bireyler ise etkinliklere ebeveyn eşliğinde iştirak edebiliyor.

"Sosyalleşme ve gelişim için fırsat sunuyor"

Merkezden yapılan açıklamada, "Amacımız özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesini, özgüvenlerini artırmalarını ve gelişimlerini desteklemektir. Yaşam Park, bireylerin kendilerini ifade edebildikleri, güvenli ve samimi bir ortamdır. Engelli sağlık kurulu raporu, kimlik ve iletişim bilgileriyle başvuru yapılabilir. Tüm hizmetler ücretsizdir. Bu özel yolculukta sizleri de aramızda görmek istiyoruz" denildi.

Programa katılmak isteyenler, doğrudan Yaşam Park'a başvuruda bulunabiliyor. - SAMSUN