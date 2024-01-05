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Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika
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Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar ve ağır araç geçişleri nedeniyle zamanla aşınan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlar nedeniyle bin 900 km'lik yolun 800 km'sinin bozulmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yol çalışmalarına bütçeyi kanalize ettiklerini ve ulaşım ağını güçlendirmek için teknik ekibin ara vermeden çalıştığını belirtti. Ekipler, malzeme serme, asfalt yama, parke, beton kaldırım, reglaj bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor. Belediye personeli de kırsal ve merkez mahallelerde çalışmalara katılıyor. Başkan Deveci, vatandaşların konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için 7/24 mesai yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor
05.01.2024 - 16:47,  Güncelleme: 17:01
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Atakum Belediyesi, şiddetli yağışlar ve ağır araç geçişleri nedeniyle zamanla aşınan yollarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bütçemizi yol çalışmalarına kanalize ettik. Ulaşım ağını güçlendirmek için, teknik ekibimiz ara vermeden çalışıyor." dedi.

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haziran ve eylül aylarında mevsim normallerinin üzerinde olan yağışlar nedeniyle bin 900 km'lik yolun 800 km'sinin bozulmasıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, iş makineleriyle birçok noktada malzeme serme, asfalt yama, parke, beton kaldırım, reglaj bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı gerçekleştiriyor. Belediyeye ait iş makinelerini, ihtiyaç duyulan noktalara en kısa sürede ulaştıran ekipler, yol ağında iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Beypınar, Sarayköy, Küçükkolpınar, İncesu, Körfez, Esenevler gibi kırsal ve merkez mahallelerde yürütülen çalışmalarda, çok sayıda belediye personeli görev alıyor.

"7/24 mesai yapmaya devam edeceğiz"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, kentte yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları hakkında "Bütçemizi yol çalışmalarına kanalize ettik. Ulaşım ağını güçlendirmek için teknik ekibimiz, ara vermeden çalışıyor. Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli ulaşımını sağlamak için, ekiplerimiz tam kadro sahada. Çok sayıda iş makinesi kullanıyoruz. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için, 7/24 mesai yapmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Fen İşleri Müdürlüğü, Cemil Deveci, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor - Son Dakika


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