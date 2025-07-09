Atakum'da İkinci Kent Lokantası ve Halk Et Satış Noktası Açılıyor - Son Dakika
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Atakum'da İkinci Kent Lokantası ve Halk Et Satış Noktası Açılıyor

Atakum\'da İkinci Kent Lokantası ve Halk Et Satış Noktası Açılıyor
09.07.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, yoğun ilgi gören Matasyon Kent Lokantası'nın ardından ikinci bir kent lokantası ve halk et satış noktasının hizmete gireceğini açıkladı. Lokanta, uygun fiyatlı menüleriyle dikkat çekiyor.

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, bir süre önce ilçeye kazandırdıkları Matasyon Kent Lokantası'nın yoğun ilgi gördüğünü, ikinci bir kent lokantası ile halk et satış noktasının hizmete gireceğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in ilçeye kazandırdığı Matasyon Kent Lokantası, hizmete girdiği günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nin girişinde yer alan lokanta, lezzetli ve ekonomik menüleriyle dikkat çekiyor. Lokantanın menüleri, merkezin mutfağında belediyenin usta aşçıları tarafından titizlikle hazırlanıyor. Öğrencilerin yanı sıra her kesimden ziyaretçilerini ağırlayan bütçe dostu lokanta, 12.00-16.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Başkan Türkel, Matasyon Kent Lokantası'nın ardından ikinci kent lokantası ile Samsun'un ilk halk et satış noktasını da vatandaşlarla buluşturuyor. Eski Down Park alanında bulunan Ömürevleri Kent Lokantası ile halk et yakında hizmete açılacak.

Belediye Başkanı Serhat Türkel, halk odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, "Sosyal belediyecilik alanında, halkımıza en iyi hizmete sunmak için yüreğimizi ortaya koyarak çalışıyoruz. Kent lokantası yaşadığımız ekonomik şartlarda bir ihtiyaçtı. Sözünü vermiştik ve halkımız için hayata geçirdik. Aile bütçesine uygun seçkin menüleriyle, büyük ilgi görüyor. Yeni şubeler için yoğun talep var ve hizmeti Atakum geneline yaymak için uğraşıyoruz. İkinci şubemiz Ömürevleri Kent Lokantası ile Samsun'un ilk halk et satış noktası yakında hizmete giriyor. İlklere imza atmaya ve halkımız için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

samsun, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atakum'da İkinci Kent Lokantası ve Halk Et Satış Noktası Açılıyor - Son Dakika

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