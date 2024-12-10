Atakum\'da Kent Lokantası Hizmete Açılıyor

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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan kent lokantası hizmete açılıyor.

Sosyal Belediyecilik alanında önemli çalışmalara imza atan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sözünü verdiği Atakum Belediyesi Kent Lokantasını hizmete açıyor. Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nin giriş katında 11 Aralık 2024 tarihinde saat 12.00 itibarıyla hizmet verecek lokanta, vatandaşlara uygun fiyatla lezzetli yemek yeme fırsatı sunacak. Usta aşçılar tarafından hazırlanan menü, vatandaşlara gün boyu zengin seçenekler sunacak.

Belediye Başkanı Serhat Türkel Atakum'da kent lokantası hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek belirterek, "Göreve geldiğim günden itibaren her zaman halk odaklı çalışma yapacağımızı dile getirmiştim. Halk lokantası sözümüz vardı ve belediye ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla, el birliğiyle Atakum Belediyesi Kent Lokantası'nı hizmete açıyoruz. Lokantamızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız, hepimizi etkileyen ekonomik şartlarda bütçeye uygun ve lezzetli menüsüyle tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı nezih bir lokanta. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - SAMSUN