Atakum'da Mobil Aşevi ile Ücretsiz Çorba İkramı İle Vatandaşların İçini Isıtıyor - Son Dakika
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Atakum'da Mobil Aşevi ile Ücretsiz Çorba İkramı İle Vatandaşların İçini Isıtıyor

Atakum\'da Mobil Aşevi ile Ücretsiz Çorba İkramı İle Vatandaşların İçini Isıtıyor

Samsun'un Atakum Belediyesi, kış koşullarında sokağa çıkan vatandaşlara ücretsiz çorba ikram ediyor. Mobil aşevi, sabah saatlerinde semt pazarlarında hizmet vererek, sıcak çorba ile vatandaşların yüreklerine dokunmayı amaçlıyor.

21.02.2025 14:05  Güncelleme: 14:07
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Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından, zorlu kış şartlarında sokağa çıkan vatandaşlara çorba ikram ediliyor. Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Soğuk havalarının etkilerini çok fazla hissettiğimiz bugünlerde mobil AŞ evimizi işe, hastaneye giden ya da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmak istedik" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in 2024 geçen ayında faaliyetine başlattığı mobil aşevi, semt pazarlarında vatandaşlara her gün ücretsiz çorba servisi yapıyor. Mobil aşevi bu kez, zorlu hava şartlarında iş için yola koyulan veya dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için hizmet sundu. Sabahın erken saatlerinde Türkiş ve Atakent'te konuşlandırılan mobil aşevi, soğuktan üşüyen vatandaşların içini ısıttı. Güne, Atakum Belediyesi'nin sıcak çorba ikramı ile başlayan vatandaşlar, jestinden dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Serhat Türkel, mobil aşevini birlik ve dayanışma duygularını arttıran, herkesin içini ısıtan bir uygulama olduğunu belirterek, "Haftanın her günü semt pazarlarında, vatandaşlarımızla buluşuyor. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen örnek bir hizmet. Soğuk havalarının etkilerini çok fazla hissettiğimiz bugünlerde mobil AŞ evimizi işe, hastaneye giden ya da dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın yüreklerine dokunmak istedik. Çalışmalarımıza dört bir koldan devam edeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan mobil aşevi ile ücretsiz çorba ikramının, kentin farklı noktalarında da devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum'da Mobil Aşevi ile Ücretsiz Çorba İkramı İle Vatandaşların İçini Isıtıyor - Son Dakika

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