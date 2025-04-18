Atakum'da Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor - Son Dakika
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Atakum'da Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

Atakum\'da Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor

Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, dilencilik yoluyla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik denetimlerde bulunarak, halkın manevi duygularını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

18.04.2025 17:25  Güncelleme: 17:26
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Samsun'un Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli noktasında dilencilik yoluyla haksız kazanç elde eden kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, vatandaşların manevi duygularını sömürerek haksız kazanç sağlayan dilencilere yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Atakum'un en yoğun oldukları bölgelerde ve semt pazarlarında çalışma yürüten ekipler, dilencilik yoluyla haksız kazanç sağlamaya çalışan kişileri suçüstü yakaladı. Arama sonucu dilencilerin üzerlerinden çıkan paralar, tutanakla kayıt altına alındı.

"Çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz"

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın iyi niyetinin ve manevi duygularının suiistimal edilmemesi için gayret gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olduğu semt pazarlarında ve diğer işlek bölgelerde denetim gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızı, dilencilik yoluyla kazanç sağlayan kişilere hiçbir şekilde para vermemesi konusunda uyarıyoruz. Suistimallerin önüne geçmek için çalışmalarımıza, ara vermeden devam edeceğiz" denildi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Atakum'da Zabıta Ekipleri Dilencilere Göz Açtırmıyor - Son Dakika

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