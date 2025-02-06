Atakum Mobil Aşevi\'nden deprem şehitleri anısına faaliyet

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Samsun'un Atakum Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümünde, hayatını kaybeden vatandaşların anısına sıcak çorba dağıttı.

Belediye haftanın yedi günü kentin pazar yerlerinde hizmete sunduğu sıcak çorba ikramını bu kez, Türkiye'de derin izler bırakan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların hayrına yaptı. Belediye görevlileri Atakent Pazarı'nda sabahın erken saatlerinde konuşlandırdıkları Mobil Aşevi'nde, özenle hazırladıkları sıcak çorbaları ikram etti. Duygulu anlar yaşayan vatandaşlar, uygulamadan dolayı Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'e teşekkür ettiler.

"Deprem şehitlerimizin aziz hatırası için"

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel felaketin ikinci yıldönümünde yaşanan acının aynı şiddette devam ettiğini belirterek, "2023 yılında meydana gelen ve ülkemizi büyük hüzne boğan 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle ve özlemle anıyorum. Yaşadığımız büyük acının ikinci yıldönümü olan bugün, mobil aşevimiz ile sunduğumuz sıcak çorba ikramını, deprem şehitlerimizin aziz hatırası için gerçekleştirdik. Yaşanan acı çok büyük. Depremde ailesini, yakınlarını, sevdiklerini kaybeden vatandaşlarımızın acısını tüm yüreğimle paylaşıyorum. Atakum Belediyesi olarak, bu acı tablonun tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.

Atakum Belediyesi'nin sunduğu Mobil Aşevi ile çorba ikramının yanı sıra vatandaşlar da hayatını kaybeden yakınları ve sevdiklerinin hayrına, sıcak çorba dağıtımı talebinde bulunabiliyorlar. Soğuk havalarda yürekleri ısıtan mobil aşevi uygulaması, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. - SAMSUN