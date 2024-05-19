Atakum ve İzmir Arasındaki Güç Birliği İki Şehre Kazanımlar Sağlayacak - Son Dakika
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Atakum ve İzmir Arasındaki Güç Birliği İki Şehre Kazanımlar Sağlayacak

Atakum ve İzmir Arasındaki Güç Birliği İki Şehre Kazanımlar Sağlayacak

Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum ve İzmir arasındaki güç birliğinin iki şehre de önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'i ziyaret etti ve iki belediye başkanı birbirlerine başarılar diledi. Türkel, Atakum ve İzmir arasındaki güç birliğinin önemine vurgu yaparak, bu iş birliğinin iki kente de önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını belirtti.

19.05.2024 15:32  Güncelleme: 15:35
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Samsun'un Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atakum ve İzmir arasındaki güç birliğinin iki şehre de önemli kazanımlar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı kapsamında ziyaretler için Samsun'a gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'i ziyaret etti. Tarihi bir günde gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren her iki belediye başkanı, birbirlerine başarılar diledi. Atakum Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Tugay, iki belediyenin her zaman iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket edeceğini söyledi.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Güzel İzmir'den kurtuluş şehri Samsun'a gelen Başkanımız Cemil Tugay'la 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı coşkusunu ve gururunu paylaşıyoruz. İzmir tarihi, sanatı, turizmi ve sanayisi ile sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı kentlerinden biri. Başkanımız Cemil Tugay'la daha da gelişecek ve güzelleşecek. Atakum ve İzmir arasındaki güç birliğinin iki kente de önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyorum. Tarihi misyonu olan iki belediyemiz arasındaki dayanışmanın, güzel gelişmeleri başlatmasını ve tüm Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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