Ataşehir Belediyesi 19 Mayıs\'ı Konserler ve Spor Etkinlikleriyle Kutluyor

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Ataşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105'inci yıl dönümünü coşku dolu konserler, spor etkinlikleri ve Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı'nın söyleşisiyle kutlayacak. Gençler için özel olarak hazırlanan programda sevilen gruplar Rubato, Köfn ve Madrigal sahne alacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ataşehir'de büyük coşkuyla kutlanacak 19 Mayıs Gençlik Bayramı'na Atapark ev sahipliği yapacak. Gençler gün boyunca spora, müziğe ve eğlenceye doyacak. Resmi çelenk koyma töreniyle başlayacak 19 Mayıs kutlamaları, Ataşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği etkinlikler ve konserlerle gün boyunca sürecek.

İlber Ortaylı Ataşehir'e konuk olacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Pelin Batu'nun moderatörlüğünde ünlü Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ile üç okyanusu kulaçlamış 23 yaşındaki yüzücü Aysu Türkoğlu'nu buluşturacak olan "Cumhuriyet Denizi'nde 105 Yıl" isimli söyleşi ile başlayacak. Cumhuriyet'in iki farklı kuşağını bir araya getirecek söyleşi, 18 Mayıs Cumartesi günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de düzenlenecek. Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün zorlu deniz yolculuğuyla İstanbul'dan yola çıkıp Samsun'a vardığı 1919'un 105. yılını, Atatürk'ün gençlik ve spora bakış açısını, milli mücadelede Samsun'un önemini Ataşehirlilerle paylaşacak. Tarih, spor, gençlik, tecrübe ve yüzme üzerine yapılacak söyleşi ücretsiz ve biletli olacak.

Spor etkinlikleri Kayışdağı 80. Yıl Parkı'nda

Ataşehir Belediyesi'nin Gençlik Bayramı'nın heyecanını yaşatmak amacıyla hazırladığı kutlama programı çerçevesinde çeşitli spor etkinlikleri de düzenlenecek. Ataşehirli gençler, Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenecek basketbol, voleybol, futbol ve tenis yarışmaları ile zumba etkinliğine katılarak, hep birlikte 19 Mayıs'ı kutlamanın mutluluğunu yaşayacaklar.

Gençler Rubato, Köfn ve Madrigal ile eğlenecek

Kutlama programının müzik dolu anları ise 19 Mayıs Pazar günü Atapark'ta saat 16.00'da başlayacak. Tüm İstanbulluların davetli olduğu bayram kutlamalarında 19 Mayıs coşkusu Ataşehir'de muhteşem konserlerle taçlanacak. İlk olarak Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası sahne alacak. Ardından da üç ünlü müzik grubu Rubato, Köfn ve Madrigal, Atapark'ı dolduran binlerce genç ile buluşacak.

Tüm vatandaşları 19 Mayıs'ı Ataşehir'de kutlamaya davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 105 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu önemli günü gelin hep beraber coşkuyla Ataşehir'de kutlayalım. İlk olarak resmi tören kutlamasını yapacağımız Cumhuriyet Meydanı'na, sonrasında Kayışdağı 80. Yıl Cumhuriyet Parkı'na, ardından da gurur ve sevinçle bayramımızı birbirinden değerli sanatçılarımızla kutlayacağımız Atapark'a 7'de 70'e tüm vatandaşlarımızı bekliyorum" dedi. - İSTANBUL