Ataşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye eğitim desteği sağlıyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye eğitim desteği sağlıyor

Ataşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca 7 binin üzerinde öğrenciye çeşitli eğitim destekleri sunuyor. Yeni projelerle, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

12.12.2024 12:27  Güncelleme: 12:54
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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 7 binin üzerinde öğrenciye destek sağlıyor. Belediye bünyesinde hayata geçirilecek "Akademi Ataşehir" projesiyle; yeni kariyer merkezi, kültürel gelişim merkezi ve çocuk kütüphanesi gibi projeler için de planlamalar yapıldı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da artırmayı planladıklarını söyledi.

İlçedeki çocuk ve gençlerin eğitimlerine destek olan Ataşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı boyunca 7 binin üzerinde öğrenciye hizmet veriyor. Farklı alanlarda sunulan eğitimler, sadece öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda onların kişisel gelişimlerine de katkılarda bulunuyor.

900'ün üzerinde öğrenciye eğitim desteği

Lise ve üniversite sınavlarına girecek öğrencilere, sınavlara hazırlık süreçlerinde destek olan Ataşehir Belediyesi, LGS ve YKS hazırlık kursları ile büyük bir başarıya da imza atıyor. Belediye bünyesinde hayata geçirilen LGS hazırlık programından 2023-2024 yılı boyunca 548 öğrenci, YKS hazırlık programından ise 346 öğrenci faydalandı. Üniversite ve lise hazırlık eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen 54 deneme sınavına ise toplam 3 bin 864 öğrenci katılırken, denemeler öğrencilerin sınav kaygıları azaltmalarına yardımcı oldu ve sınav stratejilerini geliştirmelerine olanak tanıdı.

Tasarım Okulu'nda 229 çocuğa sanat eğitimi sağlandı

Ataşehir ve Almanya'nın Monheim am Rhein Belediyeleri arasındaki kardeş şehir protokolü çerçevesinde kurulan Ataşehir Monheim Tasarım Okulu ise 5-16 yaş arasındaki çocuklara sanat ve tasarım eğitimi sunuyor. Bu yıl 229 öğrenci; moda tasarımı, animasyon, karikatür ve oyuncak yapımı gibi atölyelere katılarak sanatsal yeteneklerini geliştirdi.

5 bin 980 öğrenciye sanat desteği

Ataşehir Belediyesi, kış dönemi boyunca sunduğu Kış Sanat Okulu'nda; bale, perküsyon, bağlama, piyano, keman, gitar, dans, tiyatro, drama ve halk oyunları gibi derslere katılan 5 bin 980 öğrenciye sanatsal eğitim verdi. Sanat eğitimlerine katılan öğrenciler, duygusal zekalarını geliştirerek, estetik değerleri öğreniyor ve topluluk önünde performans sergileme becerilerini kazanabiliyor.

Ataşehir Belediyesi olarak eğitime her alanda tam destek verdiklerini ve bu destekleri daha da arttırmayı planladıklarını belirten Başkan Adıgüzel, "Hayata geçirdiğimiz eğitimlerle, öğrencilerin yalnızca akademik gelişimlerine değil, kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyoruz. Sanatla tanışan bir öğrenci, yalnızca teknik beceriler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel değerleri anlamaya ve bunları hayatına entegre etmeye de başlıyor.  Bu sayede daha özgüvenli, yaratıcı, problem çözme yeteneği ve sosyal becerileri yüksek gençler yetiştirme hedefimize ulaşacağız" diye konuştu.

Eğitimde yeni proje: "Akademi Ataşehir"

Eğitim alanındaki hedeflerini büyütmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, 2024-2029 dönemi için planlanan Akademi Ataşehir projesiyle; yeni kariyer merkezi, kültürel gelişim merkezi ve çocuk kütüphanesi gibi projeleri hayata geçirecek. Bu projeler, öğrencilere sadece akademik başarı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda onları profesyonel hayata da hazırlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi, 7 bin öğrenciye eğitim desteği sağlıyor - Son Dakika

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