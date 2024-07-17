Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesi\'nde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor

Ataşehir Belediyesi, Barbaros Mahallesi'nde geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Mahallede yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için 100'ü aşkın personel görev aldı.

17.07.2024 14:20  Güncelleme: 14:28
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Ataşehir Belediyesi'nin tüm saha ekipleriyle mahallelere inerek uyguladığı temizlik ve bakım çalışmalarının yeni durağı Barbaros Mahallesi oldu.

Ataşehir Belediyesi'nin başlattığı mahallelere geniş kapsamlı temizlik, bakım ve onarım çalışmaları sunulan uygulama İnönü Mahallesi'nin ardından Barbaros Mahallesi'nde de gerçekleştirildi. Mahallelere hızlı, yoğun ve geniş kapsamlı hizmet sunulan uygulama kapsamında; Ataşehir Belediyesi'nin Temizlik İşleri, Fen İşleri, Veteriner İşleri, Park ve Bahçeler ile Zabıta müdürlükleri gibi tüm saha ekipleri aynı anda alana indi. Gerçekleştirilen temizlik, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında; genel temizlik, yıkama, ilaçlama, ağaç budama, çim biçme, yol bakım ve onarım, atık ve kullanılmayan eşyaların toplanması çalışmaları gerçekleştirildi.

Barbaros Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çaba sarf edilen çalışmalarda 100'ü aşkın personel görev aldı. Evlerinden ve iş yerlerinden şikayetlerini ileten yurttaşlara anında çözüm getirildi. Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde denetleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "İnönü Mahallemizde başlattığımız temizlik ve bakım çalışmalarını Barbaros Mahallemizde sürdürüyoruz. Sokak ve parkların bakımını yapıyoruz. Ataşehir'i pırıl pırıl yapacak çalışmalarımızı tüm ekiplerimizle sürdürüyoruz. Hedefimiz, Ataşehir'imizi İstanbul'un en temiz ilçesi yapmak. Bu uygulamamız önümüzdeki haftalarda Ataşehir'in diğer mahallelerinde devam edecek" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

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