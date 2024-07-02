Ataşehir Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Mezuniyet Töreni

Ataşehir Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Mezuniyet Töreni

Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören miniklerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

02.07.2024 13:52  Güncelleme: 13:54
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Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören miniklerin mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Törene izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı gündüz çocuk bakımevlerinde eğitim gören minikler için Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenlendi. Çalışan anne babaların en büyük destekçisi olan Ataşehir Belediyesi'nin gündüz çocuk bakımevleri; ev sıcaklığını aratmayarak, çocuklara güvenli bir ortam sağlıyor. Bütün sene boyunca çocuklarının emin ellerde olduğunu, iyi beslendiğini, iyi eğitim aldığını, eğlendiğini ve mutlu olduğunu bilen anne babalar, gündüz bakımevlerine çocuklarını güvenle teslim ediyor.

Bahri Behçet Yıldız Gündüz Çocuk Bakımevi, Saadet Hasan Gülbaran Gündüz Çocuk Bakımevi, Fidan Kalpler Gündüz Çocuk Bakımevi ve Barbaros Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi'nin 4 ve 5 yaşındaki minikleri eğlenerek geçirdikleri bir seneyi yıl sonu gösterileriyle tamamladı. Aylar öncesinden bu özel gösteriye hazırlanan minikler, sahnede heyecanlı anlar yaşadı. Mustafa Saffet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, izleyici olarak katılan anne babalar, çocuklarının renkli gösterilerini keyifle izledi.

Bu özel gün için hazırladıkları gösterileri büyük bir özveriyle sunan minikler, izleyenlerden tam not aldı. Ataşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gündüz çocuk bakımevleri, Ataşehir'in minikleri için yeni dönemde de hizmet vermeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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