Ataşehir Belediyesi Kışa Hazır: Kar ve Buzlanmaya Karşı Önlemler Alındı

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Soğuk havanın etkisini göstermesiyle birlikte, Ataşehir Belediyesi kış şartlarına karşı tüm hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın hayatı olumsuz etkilememesi için ilçe genelinde tüm önlemler alındı. 60 araç, donanımlı ekipmanlar ve uzman ekiplerle sahada aktif olarak görev başında olan Ataşehir Belediyesi, muhtemel olumsuzluklara karşı hazır durumda bekliyor.

Ataşehir Belediyesi, kış mevsiminin zorluklarına karşı hazırlıklarını tamamlayarak, kar ve buzlanmaya karşı etkili önlemler aldı. Donanımlı araçlar ve deneyimli ekiplerle ilçedeki tüm yollar güvenle ulaşıma açılacak. Kar yağışının etkisini göstermesiyle birlikte Ataşehir Belediyesi; 60 araç, 370 saha çalışanı ve 12 kişilik teknik kadrosuyla yolları açık tutmak için sahada olacak. Çocukların okullarına güvenle ulaşabilmesi için yol tuzlama çalışmalarını gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, okullar çevresine tuz dağıtımı yaparak muhtemel buzlanmaların önüne geçilmesini de sağladı.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, alınan önlemlerle ilgili yerinde incelemeler yaparak, Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde ekiplerle bir araya geldi. Başkan Adıgüzel, her hangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması konusunda ekiplere yönlendirmede bulundu. Ayrıca, olumsuz hava şartlarında meydana gelebilecek aksaklıklara anında müdahale edebilmek için Ataşehir Belediyesi, vatandaşların kolayca ulaşabileceği çağrı merkezi, WhatsApp hattı ve sosyal medya hesaplarını aktif tutuyor. - İSTANBUL