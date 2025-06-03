Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Artırdı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Artırdı

Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Artırdı
03.06.2025 14:10  Güncelleme: 14:17
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Ataşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ibadethaneleri ve gıda iş yerlerini denetleyerek hijyen standartlarını artırdı. Kurban satış ve kesim alanları da dikkatlice kontrol ediliyor.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesi iş yerlerine yönelik denetimlerini artırdı. Bayram öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde kapsamlı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verilirken, kurban satış ve kesim alanları da itinayla denetim altında tutuluyor.

Rutin kontrollerin dışında, özel günlerde ve bayramlarda denetimlerini sıklaştıran Ataşehir Belediyesi, özellikle gıda alanında üretim gösteren işletmeler, restoranlar ve marketlere yönelik yaptığı denetimlerde, hijyen başta olmak üzere insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek etkenlerin olup olmadığını inceliyor. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde; iş yerlerinin ruhsatları, fiyat etiketleri, ürün gramajları ve ürünlerin son kullanma tarihleri de inceleniyor.

İbadethaneler temizlenip hijyen standartları artırılıyor

Ataşehirli vatandaşların Kurban Bayramı'nı sağlıklı ve huzur içinde geçirmeleri için önlemlerini yoğunlaştıran Ataşehir Belediyesi, bayram öncesinde ilçe genelindeki ibadethanelerde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hız verdi. İbadethane ortamlarındaki hijyenin sağlanması ve korunması için çalışmalar artırılırken; içerideki halılar süpürülüp, cam ve kapılar siliniyor, bahçeler, avlular, abdesthaneler ve lavabolar yıkanıyor, tüm alanlarda da dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor.

Kurban satış ve kesim alanları denetim altında

Ayrıca, vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı ortamlarda satın alarak kesimlerini sağlayabilmeleri için, ilçedeki kurban satış ve kesim alanları Ataşehir Belediyesi'nin Veteriner İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü tarafından itinayla denetim altında tutuluyor. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, izinsiz kurban satış ve kesimini önlemek için çalışmalarını yoğunlaştırırken; Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvanların kesime uygunluğunu denetleyip, hastalık bulaştıran sinekler ve diğer zararlı organizmaların kontrolü için ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, kurban kesim ve satış yerlerinin hijyenini sağlamak amacıyla kesim alanlarında ortaya çıkan atıkları uygun şekilde imha ederek temizlik çalışmalarını sürdürecek. Bayramın huzur içerisinde geçebilmesi için gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan Ataşehir Belediyesi, artırılmış ekip kadrolarıyla bayram süresince denetimleri devam ettirecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi Kurban Bayramı Öncesi Denetimlerini Artırdı - Son Dakika

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