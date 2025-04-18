Ataşehir Belediyesi\'nden Duyu Bütünleme Merkezi

Ataşehir Belediyesi, çocukların duyusal gelişimini desteklemek ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koymalarına yardımcı olmak amacıyla Duyu Bütünleme Merkezi'ni hizmete sunuyor. Yakında açılacak olan merkez, özel olarak tasarlanmış alanlarıyla çocuklara sağlıklı, güvenli ve destekleyici bir ortam sağlayarak onların fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimlerine katkı sunmayı hedefliyor. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de, merkezi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Çocukların sağlıklı gelişimini destekleyecek projeleri bir bir hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, ilçeye yeni bir merkez daha kazandırıyor. Çocukların sağlıklı ve dengeli gelişiminin toplumsal geleceğimiz açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ise yapımı devam eden Duyu Bütünleme Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Yakın zamanda hizmete açılması planlanan merkez, çocukların potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilecekleri, sağlıklı ve destekleyici bir ortam sunmayı hedefliyor.

Başkan Adıgüzel, "Çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yakında hizmete açacağımız Duyu Bütünleme Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceledik. Ataşehir Belediyesi olarak, her çocuğun potansiyelini en üst düzeye çıkarabilmesi için gerekli ortamları sağlamaya ve evlatlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve bağımsız bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL