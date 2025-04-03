Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Hayvan Ambulansı - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Hayvan Ambulansı

Ataşehir Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin Hayvan Ambulansı

Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarına hızlı yanıt verecek yeni bir hayvan ambulansı 'Vetmobil' ile hizmete başlıyor. Ambulans, yaralı hayvanların anında tedavi sürecini hızlandıracak.

03.04.2025 10:01  Güncelleme: 10:07
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Ataşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının acil sağlık ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için yeni bir hayvan ambulansıyla hizmete başlıyor. "Vetmobil" adıyla hizmete başlayacak olan hayvan ambulansı, ilçedeki hayvanların tedavi süreçlerini hızlandırarak, anlık olarak yerinde müdahale yapacak.

Sokak hayvanlarının sağlık hizmetlerine daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla önemli bir adım atan Ataşehir Belediyesi, ilçedeki sahipsiz ve yaralı hayvanların tedavilerini sağlamak için yeni hayvan ambulansını hizmete alıyor. Ambulans içerisinde bulunacak veteriner hekimler, sokakta yaralı ya da hasta durumda bulunan hayvanların acil sağlık ihtiyaçlarına anında müdahale edilmesini sağlayacaklar.

Bu amaçla hayvan ambulansının içi, hayvanların sağlık durumlarının en iyi şekilde izlenebilmesi için acil tıbbi müdahaleye uygun ekipmanlarla donatıldı. Bu sayede, özellikle trafik kazası geçiren veya ciddi şekilde yaralanan hayvanlara, hızlıca müdahale edilmesi mümkün olacak. Ayrıca bu hizmet kapsamında sokak hayvanlarının sağlık tedavilerinin yanı sıra; iç ve dış parazit ile kuduz aşıları da yapılabilecek.

Mektuplu çağrı kampanyası başlatıldı

Sokak hayvanlarına yönelik önemli projeleri bir bir hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, önceki projelerinde mektuplu çağrı kampanyası başlatarak, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesine yönelik önemli bir katkı sağlamıştı. Bu proje kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, geçici hayvan bakım merkezlerinde bulunan sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için ilçede faaliyet gösteren şirketlere ve fabrikalara birer mektup göndermişti. Sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için destek istenen mektuplarda, onlara güvenli yaşam alanları sunulmasının önemine dikkat çekilmişti.

Rehabilitasyon merkezi projesi devam ediyor

Ayrıca sokak hayvanlarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için çeşitli adımlar atan Ataşehir Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Maltepe Belediyesi'nin iş birliğiyle, Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda modern bir rehabilitasyon merkezi inşa etme projesini sürdürüyor. Üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm bulunacak.

Bir yıllık aşı ve mamaları, belediye tarafından karşılanacak

Ataşehir Belediyesi, hayvan hakları ve refahına gösterdiği önemin bir göstergesi olarak, yakın bir zaman önce önemli bir kampanyayı daha hayata geçirmişti. Hazırlanan kampanya kapsamında, sahiplenilen sokak köpeklerinin bir yıllık aşı ve mamaları da Ataşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Bu kampanyayla, hayvan sahiplerine maddi kolaylık sağlanırken, sokak hayvanlarının yaşam standartlarının da iyileştirilmesi hedeflendi.

Sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam sürmelerine katkıda bulunacak olan hayvan ambulansı ise ilçe genelinde hizmet vererek, hayvanların sağlıklı bir yaşam sürmesine imkan tanıyacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'nden Sokak Hayvanları İçin Hayvan Ambulansı - Son Dakika

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