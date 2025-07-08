Ataşehir Belediyesi\'nden Ücretsiz LGS Tercih Danışmanlığı Hizmeti

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, öğrencilere tercih sürecinde destek sağlamak için Ataşehir Belediyesi tarafından, 14-19 Temmuz 2025 tarihleri arasında üç farklı merkezde ücretsiz LGS tercih danışmanlığı hizmeti sunulacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih süreci başlayan öğrenciler için Ataşehir Belediyesi önemli bir destek sağlıyor. Tercih dönemindeki 8. sınıf öğrencilerine, gelecek eğitim hayatlarıyla ilgili en doğru kararları alabilmeleri amacıyla ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulacak. Eğitimde fırsat eşitliğini önceleyen bu hizmetle, öğrencilerin geleceklerini şekillendirecek tercihlerini bilinçli ve güvenle yapmaları hedefleniyor.

Ataşehir Belediyesi'ne bağlı üç merkezde, uzman rehber öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilecek olan danışmanlık hizmetiyle, öğrencilerin doğru ve kendilerine en uygun tercihleri yapmaları sağlanacak. Öğrenciler ve veliler, online randevu sistemi linki üzerinden tercih danışmanlığı hizmeti için randevu oluşturabilecek. İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi, Kayışdağı Lions Ataevi ve Mustafa Kemal Ataevi'nde, 14-19 Temmuz tarihlerinde, 09.30 - 18.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti verilecek. 15 Temmuz Salı günü ise resmi tatil nedeniyle hizmet verilmeyecek. - İSTANBUL