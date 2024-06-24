Ataşehir Belediyesi'ne Monheim Belediye Başkanı'ndan ziyaret - Son Dakika
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Yerel

Ataşehir Belediyesi'ne Monheim Belediye Başkanı'ndan ziyaret

Ataşehir Belediyesi\'ne Monheim Belediye Başkanı\'ndan ziyaret

Monheim Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Onursal Adıgüzel'e yeni görevinde başarılar diledi. İki belediye başkanı, iş birliğinin daha da artırılması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde de bulundu.

24.06.2024 13:37  Güncelleme: 13:40
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Ataşehir'in kardeş kenti Monheim'ın Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Ataşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Başkan Onursal Adıgüzel'e yeni görevinde başarılar diledi. İki belediye başkanı, iş birliğinin daha da artırılması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerine fikir alışverişinde de bulundu.

Monheim Am Rhein Belediye Başkanı Daniel Zimmermann, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e yeni görevinde başarılar dileyerek tebrik etti. 27 yaşındayken Almanya'nın en genç belediye başkanlarından biri olan Daniel Zimmermann; Ataşehir'deki mevkidaşının, kendisi gibi genç bir belediye başkanı olmasından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Diyalog köprüsü kuruluyor

2015 yılından itibaren kardeş belediyeler olan ve birçok ortak projeye imza atan Ataşehir ile Monheim Am Rhein belediyeleri, Türkiye ve Almanya'da yaşayan çocuk, genç ve yetişkinler arasında diyalog köprüsü kuruyor. İki belediye; kültür - sanat, eğitim ve ekonomi alanlarında hayata geçirdikleri projelerle, kültürler arası dostluğun artırılmasına da katkı sağlıyor.

Yeni projeler yolda

Ziyaretinden dolayı Daniel Zimmermann'a teşekkür eden Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, iki kent arasında kurulan kardeşlik köprüsünün bundan sonra da artarak devam edeceğini ifade etti. Ziyaret esnasında iki belediye başkanı, iş birliğinin daha da artırılması için gerçekleştirilebilecek yeni projeler üzerinde de fikir alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir Belediyesi'ne Monheim Belediye Başkanı'ndan ziyaret - Son Dakika

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