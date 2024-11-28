Ataşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları İçin Önemli Çalışmalara İmza Atıyor

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(İSTANBUL) - Ataşehir Belediyesi, nisan ayından ekim ayının sonuna kadar geçen yedi aylık süreçte toplam 6 bin 828 sokak hayvanını tedavi ederken; bin 241 hayvanı aşıladı, 98 hayvanı da sahiplendirdi.

2024 yılının Nisan ayından Ekim ayı sonuna kadar geçen yedi ayda Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 5 bin 827 kedi, 459 köpek ve 552 kanatlı hayvan tedavi edildi. Aynı süreçte 550 kedi ve 56 köpek kısırlaştırılıp, 545 kediye ve 407 köpeğe kuduz aşısı yapıldı. Toplamda 289 hayvana da mantar, karma ve bronchine aşısı yapıldı.

Ataşehir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde de tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yine bu süreçte 50 sokak kedisi ve 48 can dost sahiplendirildi.

Rehabilitasyon Merkezi'nin inşaatı sürüyor

Sokak hayvanlarının yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek için çeşitli adımlar atan Ataşehir Belediyesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ve Maltepe Belediyesi'nin de iş birliğiyle, Kayışdağı Ormanı'nda 80 bin metrekarelik alanda modern bir rehabilitasyon merkezi inşa ediyor. Sokak hayvanlarına modern ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla ortak hareket eden üç belediyenin gerçekleştireceği proje içerisinde; veteriner binası, ameliyathane, kedi ve köpek barınma evleri, mama depoları ve hayvan oyun alanları gibi çok sayıda tesis ve bölüm yer alacak.