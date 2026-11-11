Ataşehir Belediyesinin 88. yıl Atatürk\'ü anma programı filmle sona erdi

Ataşehir Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl "Atatürk'ün Ebedi Yolculuğu ve Mirası" başlıklı söyleşi düzenlendi.

Ataşehir Belediyesi tarafından 10 Kasım 2026 tarihinde İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında kürsüye çıkan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Sarul, "Belediye Başkan Vekilimiz Serdar Orhan, Vali'nin programına katılmasından dolayı burada değil. Kendisinin selamlarını iletiyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü. Onu saygı, minnet ve özlemle anmak için bir aradayız. 10 Kasım yalnızca bir yas günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizin değerlerini, bağımsızlık mücadelemizi ve geleceğe dair sorumluluklarımızı yeniden hatırladığımız anlamlı bir gündür. Atatürk, milletimizin en zor şartlarda dahi inancını ve umudunu kaybetmeden neler başarabileceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bizlere düşen en büyük görev, onun gösterdiği çağdaş uygarlık yönünde ilerlemek, Cumhuriyetimizi korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Aradan geçen 88 yıla rağmen Atatürk'ün fikirleri, mücadelesi ve milletimize duyduğu güven bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu büyük mirasa sahip çıkmak ancak çalışmak, üretmek, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmekle mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu programı hazırlayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de katılarak bu anlamlı günde bizlerle beraber olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Güler'in konuşmacı olarak katıldığı "Atatürk'ün Ebedi Yolculuğu ve Mirası" başlıklı söyleşi düzenlendi. Söyleşinin ardından Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Sarul tarafından Ali Güler'e çiçek takdim edildi. Program, film gösterimiyle sona erdi.