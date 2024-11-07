Ataşehir'de 'Atamızın Yolundayız' Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika
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Ataşehir'de 'Atamızın Yolundayız' Bisiklet Turu Düzenlendi

Ataşehir\'de \'Atamızın Yolundayız\' Bisiklet Turu Düzenlendi

Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya bisiklet turu organize etti. Bisikletçiler, Ataşehir Belediyesi önünden başlayarak Anıtkabir'e ulaşmak için yola çıktı.

07.11.2024 15:01  Güncelleme: 15:07
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Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği, 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için "Atamızın Yolundayız" bisiklet turu düzenledi.

2008 yılından bu yana her yıl İstanbul'dan Ankara'ya bisikletleriyle kortej gerçekleştiren Bisikletliler Derneği üyeleri, yine Ataşehir Belediyesi'nin önünden yolculuklarına başladı. Ataşehir'de bir araya gelen bisikletliler, yüzlerce kilometre pedal çevirerek 10 Kasım'da Anıtkabir'e varacaklar. Ataşehir Belediyesi'nin otobüsü de bu yolculuklarında onlara eşlik edecek. 7 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da Ataşehir Belediyesi'nin önünden yola çıkarak 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna varmak için pedal çevirecek bisikletlileri, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel uğurladı.

"Ata'mıza layık olmak için görevlerimizi sürdüreceğiz"

Bisiklet sporcularıyla sohbet eden Başkan Adıgüzel, "Bu anlamlı yolculuğunuzdan dolayı sizleri gönülden tebrik ediyorum. Ata'mızın huzuruna vararak, Ataşehir'imizin sevgisini ve saygısını 10 Kasım'da Anıtkabir'e taşıyacaksınız. Bizler de Ata'mıza layık olmak için Ataşehir Belediyesi olarak görevlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda spor dostu bir belediye olma yolunda projelerimizi de hayata geçireceğiz. Yolunuz açık olsun" dedi.

"İstanbul'dan Anıtkabir'e Demir Atlarımızla Pedallıyoruz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte yolculuğun ardından 10 Kasım Pazar günü 81 ilden gelen diğer bisikletlilerle birlikte Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıkacak olan bisikletliler, Ataşehir Belediyesi'nden aldıkları Türk bayrağını Anıtkabir'e bırakacaklar. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ataşehir'de 'Atamızın Yolundayız' Bisiklet Turu Düzenlendi - Son Dakika

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