Ataşehir\'de Geleneksel Aşure Dağıtımı Başlıyor

Ataşehir Belediyesi, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla her yıl Muharrem ayında geleneksel olarak gerçekleştirdiği aşure dağıtımını bu yıl da sürdürüyor. 7 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek dağıtımlarda, Ataşehir'in farklı mahallelerinde belirlenen 12 bölgede vatandaşlara aşure ikram edilecek.

Muharrem ayının birlik, dayanışma ve paylaşma geleneği olan aşure, bu yıl da Ataşehir'de vatandaşlarla buluşuyor. Ataşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlara aşure ikram ederek hem geleneği yaşatıyor hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. 7 - 16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek aşure dağıtımı, Ataşehir'in 13 farklı noktasında vatandaşlarla buluşacak. Saat 14.30'da başlayacak dağıtımlarda, binlerce kişiye aşure ikram edilecek ve birlik, beraberlik duyguları pekiştirilecek.

Ataşehir'deki aşure dağıtım programı; 7 Temmuz Pazartesi günü İnönü Mahallesi Pazar Alanı ve Ferhatpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkii ile başlayacak. 8 Temmuz Salı günü, aşureler İçerenköy Mahallesi Nezihli Sokak'taki Pazar Alanında dağıtılacak. 9 Temmuz Çarşamba günü, dağıtım noktaları Yenisahra ve Barbaros Mahalleleri Pazar Alanı ile Atatürk Mahallesi Migros önü olacak. 10 Temmuz Perşembe günü, vatandaşlar Kayışdağı Mahallesi Pazar Alanı ve Mustafa Kemal - Aşık Veysel Mahalleleri Pazar Alanında aşure ikramıyla buluşacak. 11 Temmuz Cuma günü, dağıtımlar Yenişehir - Mevlana Mahalleleri Mehmet Uslu Camii önü ve Y. Çamlıca - Mimar Sinan Mahallesi Pazar Alanında sürecek. 14 Temmuz Pazartesi, aşure kazanları Küçükbakkalköy Mahallesi Prestij Caddesi'nde kaynayacak. 16 Temmuz Çarşamba günü ise son dağıtımlar Örnek Mahallesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi önü ve Esatpaşa - Fetih Mahalleleri Esatpaşa Mahalle Evi önünde gerçekleşecek. - İSTANBUL