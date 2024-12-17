Ataşehir'de İmar Sorununa Çözüm İçin İş Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'de İmar Sorununa Çözüm İçin İş Birliği

Ataşehir\'de İmar Sorununa Çözüm İçin İş Birliği

Ataşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilçenin kronik imar sorununa çözüm geliştirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Onursal Adıgüzel, bölgede depreme dayanıklı yaşam alanları oluşturmak amacıyla yeni imar planlarının İBB gündemine geleceğini duyurdu.

17.12.2024 15:57  Güncelleme: 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir Belediyesi ilçenin önde gelen sorunlarından biri olan imar sorununa yönelik çözüm geliştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçenin 12 mahallesinde çalışmalar hızlandırılırken, konuyla ilgili bölge halkını heyecanlandıran yeni açıklama ise Başkan Onursal Adıgüzel'den geldi. Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 ölçekli imar planlarına ilişkin itirazların değerlendirildiğini ve süreç biter bitmez planların İBB gündemine geleceğini belirten Adıgüzel, imarla ilgili İlerleyen süreçte güzel haberlerin paylaşılacağını dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi, ilçenin yıllardır yaşadığı kronikleşen imar sorunlarına çözüm getirmek için güçlü bir iş birliği gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarının hız kazandığı Ataşehir'de, depreme dayanıklı ve sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla, birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirerek, halkın sorunlarını dinleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında bölge halkının uzun zamandır beklediği imar sorununun çözümüne ilişkin heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

"Güzel haberleri sizinle paylaşacağız"

Başkan Adıgüzel 'İlerleyen süreçte güzel haberleri sizinle paylaşacağız' mesajıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ilgili komisyonda 5000'lik planlara ilişkin itirazların değerlendirildiğini ve süreç biter bitmez planların İBB gündemine geleceğini belirtti. Sürecin yakından takipçisi olacaklarını da vurgulayan Başkan Adıgüzel; Ataşehir'de, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde imar sorununun çözüleceğini vatandaşların güvenli evlerde artık rahat bir uyku çekebileceklerini kaydetti.

12 mahallede çalışmalar hızlandırıldı

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kronikleşen imar sorunlarına yönelik çözüm yolları geliştirmek üzere ortaya koydukları iş birliğini daha da güçlendiriyor. Bu kapsamda ilçe için hayati öneme sahip kentsel dönüşüm ve planlama çalışmaları hız kazandı. Depreme dayanıklı sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla birçok mahallede imar planları tamamlanmaya başladı. Bu bağlamda 5 mahallede yeni plan ve 7 mahallede ise plan tadilatı çalışmaları yürütülüyor.

KİPTAŞ ile dönüşüm başlıyor

Öte yandan deprem riskine karşı mücadele kapsamında, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi ile KİPTAŞ iş birliğinde dönüşüm projelerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için iş birliği çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda hızlı tarama yöntemiyle bina değerlendirmesi, "İstanbul Yenileniyor" ile kentsel dönüşüm projelerinin planlı ve süratli bir biçimde gerçekleştirilmesine yönelik iş birliği protokolleri yarın imzalanacak. Protokol sayesinde Ataşehir'de riskli yapılarını KİPTAŞ ile dönüştürmek isteyen vatandaşların süreçleri hızlanacak. Proje alanlarında borçlanma bedeli oluşmuşsa, dar gelirli vatandaşlar ve emeklilerin İBB Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi'nden yararlanmaları için ilgili süreç de İBB'nin ilgili birimleri tarafından yürütülecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Onursal Adıgüzel, Yerel Yönetim, Ataşehir, istanbul, Belediye, Politika, Deprem, Emlak, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de İmar Sorununa Çözüm İçin İş Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:17 Ameliyata alınan Ferdi Tayfur’un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur’dan açıklama var Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
00:10 Colani, Suriye’de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
00:05 Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı Ahmet Özer yönelik soruşturma kapsamında 11 kişi tutuklandı
23:55 Okan Buruk’tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
23:54 Suriye’de PKK’yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 19:44:48. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de İmar Sorununa Çözüm İçin İş Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.