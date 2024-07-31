Ataşehir'de Karavan Tiyatrosu ile Sanat Dolu Akşamlar - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'de Karavan Tiyatrosu ile Sanat Dolu Akşamlar

Ataşehir\'de Karavan Tiyatrosu ile Sanat Dolu Akşamlar

Ataşehir'de sahnelenen 'Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye' isimli oyun, Karavan Tiyatrosu konseptiyle tiyatroseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Ünlü oyuncu Erkan Can'ın yönettiği oyun, Ataşehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

31.07.2024 13:15  Güncelleme: 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Karavan Tiyatrosu" konseptiyle Ataşehir'de 3 gün boyunca sahnelenen "Meraklısı İçin Öylesine Bir Hikaye" isimli oyun Ataşehirlilerin yoğun ilgisiyle karşılaşarak, sanat dolu akşamlar yaşattı.

Ataşehir'in parklarında seyirciyle buluşan "Meraklısı için Öylesine Bir Hikaye" adlı oyun, "Karavan Tiyatrosu" konseptiyle daha önce alışılagelmemiş bir formatla tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Seyirciler, yaz akşamlarının keyfini açık havada yaşarken, bir yandan da muazzam bir tiyatro sahnesini izleme fırsatı buldu. Oyunun yönetmen koltuğunda ünlü oyuncu Erkan Can'ın yer aldığı, Bilal Çatalçekiç'in oynadığı tiyatronun,"Karavan Tiyatrosu" konsepti katılımcılar tarafından çok beğenildi.

"Sanatı herkes için erişilebilir kılmak en büyük amacımız"

Tiyatro üzerine önemli açıklamalar yapan usta oyuncu Erkan Can, "Kültürümüzü, tiyatromuzu ve edebiyatımızı genç kuşaklara daha etkili bir şekilde ulaştırmak için heyecan verici bir projeye başladık. Karavan Tiyatrosu ile gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı ve kültürel değerlerimizi geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bu yolda hep birlikte ilerlemek ve sanatı herkes için erişilebilir kılmak bizim en büyük amacımız" dedi. Karavan Tiyatrosu'nun ortaya çıkış sürecini anlatan oyuncu Bilal Çatalçekiç, Geleneksel Türk Tiyatrosu'ndan yola çıktıklarını ve tiyatroyu insanlara ulaştırabilmek için, karavanla seyahati ile bunu sağlamak istediklerini ifade etti.

"Sait Faik Abasıyanık çok değerli bir şair"

Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından olan Sait Faik Abasıyanık'ın ölümünün 70. yılında, ünlü yazarın öykülerinden ve hatıralarından yola çıkılarak uyarlanan tiyatro oyununu sahneleyen oyuncu Bilal Çatalçekiç, "Doğayı, çevreyi, koruyan, insana ve kardeşliğe değer veren bir şairin bilincini yeniden, 7'den 70'e herkese anlatmak istiyoruz. O nedenle böylesine değerli bir şairimiz olan Sait Faik Abasıyanık'ın bu eserini sahneledik" dedi. Ataşehir halkının oyunu çok güzel karşıladığını ifade eden Çatalçekiç, "Ataşehir, bizi çok güzel karşıladı ve doğru bir yolda olduğumuzu gösterdi" açıklamasında bulundu. Çatalçekiç, "Bizi sizlerle buluşturduğu ve bize bu desteği sağladığı için Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e ve Ataşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Fetih Mahallesi Buhara Parkı'nda Ataşehir'deki son sahnesini gerçekleştiren Karavan Tiyatrosu'na Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel de katıldı. Başkan Adıgüzel, etkinlikte şu sözlere yer verdi: "Kıymetli komşularım, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk. Göreve geleli yaklaşık 120 gün oldu. Çocuklarımıza verdiğimiz sözleri adım adım yerine getirmeye devam ediyoruz. Ataşehir'deki tüm çocuklarımızın ve gençlerimizin sanatla buluşmasını istiyoruz. Çünkü Fetih Mahallesi'ndeki kıymetli anne babalar, çocuklarını en güzel etkinliklerle buluşturmak ve en iyi eğitimleri almalarını sağlamak için büyük fedakarlıklar gösteriyorlar. Biz de bu süreçte üzerimize düşeni yapıyoruz. Değerli üstatlarımızın sergiledikleri güzel tiyatroları çocuklarımızla buluşturuyoruz. Bu çalışmalar, Türkiye sanat tarihine de önemli bir katkı sağlıyor."

"iyi ki Ataşehir'de yaşıyoruz, diyeceğiz"

Konuşmasını sahnede çıkarak gerçekleştiren Başkan Adıgüzel şu sözlerle devam etti: "Diğer taraftan, parklarımızı sizler için daha güzel hale getirmek için yenilemeye devam ediyoruz. Çocuklar, gençler ve büyüklerimiz için çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Geçen hafta bir grup hanımefendiyle Boğaz turu yaptık; bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, 'İyi ki Ataşehir'de yaşıyoruz' diyeceğiz. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Erkan Can, Ataşehir, Sanat, Kültür, Etkinlik, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Karavan Tiyatrosu ile Sanat Dolu Akşamlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 İran’da büyük güvenlik açığı İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var
13:09 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu
11:51 İBB Zabıta Müdürü Alper’den ilk icraat Sembol mekana çıkarma yaptı İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Sembol mekana çıkarma yaptı
10:37 Kapalıçarşı’da 500 kuyumcuya Maliye’den vergi baskını Kapalıçarşı'da 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
12:27 Sakatlanarak oyundan çıkmıştı Fenerbahçe’den taraftarları kahreden Fred açıklaması Sakatlanarak oyundan çıkmıştı! Fenerbahçe'den taraftarları kahreden Fred açıklaması
11:55 Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Karsu, Hollandalı sevgilisiyle evlendi
11:36 Acun Ilıcalı’nın genç aşkı, Adriana Lima’nın kızlarıyla alışverişte Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı Acun Ilıcalı'nın genç aşkı, Adriana Lima'nın kızlarıyla alışverişte! Özel hayat sorusundan rahatsız olunca uzaklaştı
11:28 Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı Ayetullah Ali Hamaney: Bu eylemle, Siyonist rejim kendisi için sert bir cezanın zeminini hazırladı
11:16 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
11:11 Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler Avrupa, Fenerbahçe’nin Lugano zaferini konuşuyor Jose Mourinho için çok konuşulacak ifadeler! Avrupa, Fenerbahçe'nin Lugano zaferini konuşuyor
11:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: Kalleş suikastı şiddetle lanetliyorum
10:37 Sakın Mourinho duymasın Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio’dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler Sakın Mourinho duymasın! Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio'dan Fenerbahçe eşleşmesi için olay sözler
10:24 Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 13:53:37. #1.12#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Karavan Tiyatrosu ile Sanat Dolu Akşamlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement