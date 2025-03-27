Ataşehir\'de \'Kent Bostanı\' Projesi Genişliyor

Ataşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Kent Bostanı" projesi ilçe çapında yayılıyor.

İstanbul'un merkezi Ataşehir'de organik tarım yapma imkanı sunan "Kent Bostanı" projesiyle, İlçe sakinlerine dönemsel olarak ekim - dikim yaparak ürünlerini yetiştirebilecekleri bostan alanları sağlanıyor. İklim krizine karşı toplumsal bir bilinç oluşturulması ve şehir yaşamında izole kalan bireylerde topluluk ruhunun yeniden canlandırması amacıyla başlatılan projeyle, vatandaşlara hem tarımsal üretim alanı hem de doğayla iç içe, huzurlu ve sosyal bir ortam sunuluyor.

Kent Bostanları sayesinde şehir hayatı içerisine sıkışmış vatandaşlar, kendi elleriyle ekip diktikleri sebzeleri yetiştirirken, doğal yöntemlerle üretim yapmanın verdiği huzur ve tatmin duygusunu yaşıyor, kimyasal gübre ve ilaç kullanımının yasak olduğu bu bostanlarda tamamen doğal yollarla sağlıklı ve temiz gıdaya erişme imkanı buluyorlar.

Yeni kent bostanı Mevlana Mahallesi'ne kuruluyor

Şehirdeki yoğun yapılaşmanın ortasında doğal vaha alanları oluşturmayı hedefleyen Ataşehir Belediyesi, ilkini Barbaros Mahallesi'nde hayata geçirdiği "Kent Bostanlarının" ikincisini ise Mevlana Mahallesi'ne kuruyor. Çekilen kuralar ile hak sahiplerinin belirlendiği projenin ilk etabından 180 kişi faydalanmıştı. 6 aylık dönemler halinde tahsis edilen bostan yerleri sayesinde Ataşehirliler, şehir hayatının yoğunluğunda kaybettikleri doğayla olan bağlarını güçlendirme fırsatı yakalıyorlar.

Son yıllarda şehirlerde artan betonlaşmaya karşı doğal yaşamı koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirten Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kent bostanlarının sayısını arttırmayı planladıklarını, bu kapsamda özellikle boş araziler ve atıl kalmış alanları değerlendirmeye alıp, yeni bostanlar için planlama yaptıklarını dile getirdi. - İSTANBUL