Ataşehir\'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı

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Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden geçti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bu müjdeli haberi vermekten büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir'de Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, İnönü, İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planları ile Ferhatpaşa Mahallesi'nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları'nın onaylanmasının ardından Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları da İBB Meclisi'nden geçti.

Başkan İlgezdi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Ataşehirliler, 2019 yılında söz verdiğimiz Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, İnönü, İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerimizin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planları ile Ferhatpaşa, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerimizin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İBB Meclisi'nden geçti. Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bu müjdeli haberi vermekten büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Tüm Ataşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun."