Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı

Ataşehir\'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları'nın İBB Meclisi'nden geçtiğini duyurdu. İlgezdi, uzun zamandır beklenen bu müjdeli haberi vermekten mutluluk duyduğunu belirtti.

19.02.2024 18:24  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nden geçti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bu müjdeli haberi vermekten büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ataşehir'de Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, İnönü, İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerinin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planları ile Ferhatpaşa Mahallesi'nin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları'nın onaylanmasının ardından Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları da İBB Meclisi'nden geçti.

Başkan İlgezdi, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili Ataşehirliler, 2019 yılında söz verdiğimiz Yenisahra, Örnek, Esatpaşa, Fetih, Kayışdağı, İnönü, İçerenköy ve Küçükbakkalköy mahallelerimizin 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planları ile Ferhatpaşa, Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerimizin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı İBB Meclisi'nden geçti. Vatandaşlarımızın uzun zamandır beklediği bu müjdeli haberi vermekten büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen tüm siyasi parti temsilcilerine teşekkür ediyorum. Tüm Ataşehir'imize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

Battal İlgezdi, Ataşehir, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:19:52. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement