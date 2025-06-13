Ataşehir\'de Ücretsiz Çamaşırhane Hizmete Açıldı

Ataşehir'de ücretsiz çamaşırhane açıldı

İSTANBUL - Ataşehir Belediyesi'nce Örnek Mahallesi'nde açılan çamaşırhane, ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet verecek.

Ataşehir Belediyesi sosyal dayanışmayı güçlendirmek ve halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir sosyal projeyi daha hayata geçirdi. Rotary Kulübü iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, ekonomik zorluk yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile ilçede ikamet eden üniversite öğrencilerine ücretsiz hizmet verecek olan "Çamaşırhane", Örnek Mahallesi'nde açıldı. Ücretsiz hizmet verecek çamaşırhanenin açılışı vatandaşlarca rağbet gördü. İhtiyaç sahibi vatandaşların ve üniversite öğrencilerinin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve sosyal dayanışmayı büyütecek hizmeti daha hayata geçiren Ataşehir Belediyesi, hizmete aldığı çamaşırhaneyle hijyen şartlarına uygun, konforlu bir temizlik alanı sunuyor.

"İhtiyaç sahiplerine hazır bir tesis"

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, " İstanbul'da milyonlarca üniversite öğrencisi var ve bu bir gerçek ihtiyaç. Bazen öğrencilerin elektriği, suyu kesilebilir. Daha önemlisi evlerinde çamaşır makinesi olmayabilir. Bu makinelerin ciddi bir yatırımı var. Öğrenciler genelde 2. el makine alır ve sık bozulur ama yıkama mecburiyeti var. Sadece öğrenciler için değil, evinde suyu akmayan bir ablamız, çamaşır makinesi bozulmuş bir büyüğümüz için hazır bir tesis" dedi.